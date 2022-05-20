17:16 20.05.2022 (обновлено: 17:20 20.05.2022)
Офис Зеленского призвал Запад поставлять оружие, в первую очередь РСЗО
Глава офиса Зеленского Ермак: Украина больше всего нуждается в РСЗО, но пока не получает
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Украина больше всего нуждается в поставках реактивных систем залпового огня (РСЗО), но пока не получает их от Запада, сказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Мы по-прежнему нуждаемся в... тяжелом вооружении, высокоточных ракетах, дронах, системах ПВО, боеприпасах и амуниции, во многом другом. Самое важное, мы все еще ждем РСЗО. Эту аббревиатуру я буду помнить всю оставшуюся жизнь", - сказал он, выступая по видеосвязи в одном из экспертных центров Вашингтона.
Ермак призвал поставлять оружие "безо всяких ограничений, экстренно, немедленно" и заявил о наличии "шанса на полное освобождение Украины". "Мы должны вернуть свое. Это Херсон, Донецк, Луганск, Севастополь. Это суверенитет и территориальная целостность Украины, это не разменная монета", - сказал Ермак.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.