https://ria.ru/20220520/ukraina-1789769509.html

ЕС поддерживает все усилия для установления мира на Украине, заявил Боррель

ЕС поддерживает все усилия для установления мира на Украине, заявил Боррель - РИА Новости, 20.05.2022

ЕС поддерживает все усилия для установления мира на Украине, заявил Боррель

ЕС поддерживает все усилия для установления мира на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя план Италии по урегулированию на Украине. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:32

2022-05-20T16:32

2022-05-20T16:40

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. ЕС поддерживает все усилия для установления мира на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя план Италии по урегулированию на Украине."ЕС, несомненно, поддерживает все усилия, направленные на разрешение конфликта. Но с нашей точки зрения, для этого необходимо остановить агрессию и вывести российские силы с украинской территории", - сообщил он по итогам заседания в Брюсселе Совета иностранных дел ЕС по вопросам развития.Боррель добавил, что "ЕС оказывает поддержку Украине, мы не жалеем дипломатических усилий для достижения прекращения огня". "Когда начнутся переговоры, нам необходимо поддерживать Украину, чтобы она имела сильные позиции", - добавил он.Глава евродипломатии также подчеркнул, что ЕС должен выступать с единых позиций во всем, что касается Украины. "Я также призываю европейцев к тому, чтобы мы сохраняли единый фронт как на дипломатическом, так и на военном уровне в том, что касается российской агрессии против Украины", - заключил Боррель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/pomosch-1789149309.html

https://ria.ru/20220518/es-1789231891.html

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, евросоюз