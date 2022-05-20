16:32 20.05.2022 (обновлено: 16:40 20.05.2022)
ЕС поддерживает все усилия для установления мира на Украине, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Боррель: ЕС поддерживает все усилия для установления мира на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. ЕС поддерживает все усилия для установления мира на Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя план Италии по урегулированию на Украине.
Боррель добавил, что "ЕС оказывает поддержку Украине, мы не жалеем дипломатических усилий для достижения прекращения огня". "Когда начнутся переговоры, нам необходимо поддерживать Украину, чтобы она имела сильные позиции", - добавил он.
Глава евродипломатии также подчеркнул, что ЕС должен выступать с единых позиций во всем, что касается Украины. "Я также призываю европейцев к тому, чтобы мы сохраняли единый фронт как на дипломатическом, так и на военном уровне в том, что касается российской агрессии против Украины", - заключил Боррель.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.