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Читатели Daily Mail ополчились на американские власти из-за помощи Киеву - РИА Новости, 20.05.2022
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Читатели Daily Mail ополчились на американские власти из-за помощи Киеву
Читатели Daily Mail ополчились на американские власти из-за помощи Киеву - РИА Новости, 20.05.2022
Читатели Daily Mail ополчились на американские власти из-за помощи Киеву
Читатели британской Daily Mail раскритиковали новость о том, что сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:54
2022-05-20T18:53
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
джо байден
нато
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail раскритиковали новость о том, что сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов.Многие из них призвали американские власти решить проблемы внутри страны, прежде чем разбрасываться такими деньгами."В США невозможно достать детские смеси, но можно найти деньги для поставок оружия Украине. Приоритет Байдена очевиден", — написал Hass234."Они полны решимости обрушить доллар. А как же наша собственная граница? Цены на газ? Нехватка еды?" — задался вопросом Robco1.Некоторые пользователи также предупредили о риске недобросовестного использования денег, выделенных киевскому режиму."Отлично. За три месяца деньги исчезли, российская армия контролирует половину Украины, конфликт продолжается. Что ж, некоторые политики разбогатеют. А потом что? Еще 40 миллиардов?" — поинтересовалась Мария Ковиди.Критика не обошла стороной и президента США Джо Байдена, который должен подписать законопроект о выделении помощи Украине."Преступная семья Байдена вложила значительные средства в Украину. Большая часть этих денег предназначена всей их шайке. Американских налогоплательщиков грабят", — считает James By The Sea."Идут на стол Байдена (документы. — Прим. ред.), чтобы кто-то другой прочитал и принял окончательное решение. Тогда кукольный президент будет бормотать и бормотать слова, написанные кем-то другим", — написал NewModelBarmy.com.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
https://ria.ru/20220519/ssha-1789577326.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), джо байден, нато, признание днр и лнр в россии
14:54 20.05.2022 (обновлено: 18:53 20.05.2022)
 
Читатели Daily Mail ополчились на американские власти из-за помощи Киеву

Читатели Daily Mail раскритиковали законопроект о выделении Киеву 40 миллиардов долларов

© AP Photo / Johanna Geron, PoolАмериканская военная техника на борту грузового корабля во время доставки на Украину. 20 мая 2022
Американская военная техника на борту грузового корабля во время доставки на Украину. 20 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Johanna Geron, Pool
Американская военная техника на борту грузового корабля во время доставки на Украину. 20 мая 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail раскритиковали новость о том, что сенат США утвердил новый пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов.
Многие из них призвали американские власти решить проблемы внутри страны, прежде чем разбрасываться такими деньгами.
США невозможно достать детские смеси, но можно найти деньги для поставок оружия Украине. Приоритет Байдена очевиден", — написал Hass234.
"Они полны решимости обрушить доллар. А как же наша собственная граница? Цены на газ? Нехватка еды?" — задался вопросом Robco1.
Некоторые пользователи также предупредили о риске недобросовестного использования денег, выделенных киевскому режиму.
"Отлично. За три месяца деньги исчезли, российская армия контролирует половину Украины, конфликт продолжается. Что ж, некоторые политики разбогатеют. А потом что? Еще 40 миллиардов?" — поинтересовалась Мария Ковиди.
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"Ни цента на нашу южную границу, жалкие несколько миллионов на детское питание, ноль на бедных налогоплательщиков, которые теперь должны финансировать это. Но у нас есть 40 миллиардов долларов для одной из самых коррумпированных стран мира и без какого-либо надзора. В Вашингтоне все прогнило", — отметил Trean3.

Критика не обошла стороной и президента США Джо Байдена, который должен подписать законопроект о выделении помощи Украине.
"Преступная семья Байдена вложила значительные средства в Украину. Большая часть этих денег предназначена всей их шайке. Американских налогоплательщиков грабят", — считает James By The Sea.
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"Идут на стол Байдена (документы. — Прим. ред.), чтобы кто-то другой прочитал и принял окончательное решение. Тогда кукольный президент будет бормотать и бормотать слова, написанные кем-то другим", — написал NewModelBarmy.com.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Ранее президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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