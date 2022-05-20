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Все опасения из-за планов Запада на Украину подтвердились, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789715317.html
Все опасения из-за планов Запада на Украину подтвердились, заявил Лавров
Все опасения из-за планов Запада на Украину подтвердились, заявил Лавров - РИА Новости, 20.05.2022
Все опасения из-за планов Запада на Украину подтвердились, заявил Лавров
Все опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, подтверждаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:42
2022-05-20T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Все опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, подтверждаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подробно напомнили нашим малийским друзьям сегодня о том, что происходило реально на Украине в течение последних долгих лет, включая восемь лет, когда Украина категорически отказывалась выполнять резолюцию СБ ООН об урегулировании на Донбассе, и объяснили еще раз те причины, по которым мы не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию, в ходе которой, кстати, все наши опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, стопроцентно подтверждаются", - сказал он в ходе пресс- конференции с малийским коллегой."Все задачи, которые были поставлены президентом Путиным, прежде всего, защита людей, мирных граждан на Украине, прежде всего на Донбассе, недопущение создания на Украине прямых угроз безопасности нашей страны, будут, конечно же, выполнены", - добавил министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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в мире, украина, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
13:42 20.05.2022 (обновлено: 15:21 20.05.2022)
 
Все опасения из-за планов Запада на Украину подтвердились, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: все опасения о планах Запада на Украине подтвердились на сто процентов

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Все опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, подтверждаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подробно напомнили нашим малийским друзьям сегодня о том, что происходило реально на Украине в течение последних долгих лет, включая восемь лет, когда Украина категорически отказывалась выполнять резолюцию СБ ООН об урегулировании на Донбассе, и объяснили еще раз те причины, по которым мы не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию, в ходе которой, кстати, все наши опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, стопроцентно подтверждаются", - сказал он в ходе пресс- конференции с малийским коллегой.
"Все задачи, которые были поставлены президентом Путиным, прежде всего, защита людей, мирных граждан на Украине, прежде всего на Донбассе, недопущение создания на Украине прямых угроз безопасности нашей страны, будут, конечно же, выполнены", - добавил министр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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