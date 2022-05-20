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Российские ракетчики поразили 12 пунктов управления украинских войск
Российские ракетчики поразили 12 пунктов управления украинских войск - РИА Новости, 20.05.2022
Российские ракетчики поразили 12 пунктов управления украинских войск
Ракетными войсками РФ уничтожены 12 пунктов управления украинских войск и поражены 213 районов скопления живой силы и техники противника, 24 артиллерийских и... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:20
2022-05-20T13:20
2022-05-20T13:20
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены 12 пунктов управления украинских войск и поражены 213 районов скопления живой силы и техники противника, 24 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также 3 склада боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 24 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, а также три склада боеприпасов в районах населенного пункта Чугуев Харьковской области", - заявил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс
Российские ракетчики поразили 12 пунктов управления украинских войск
Минобороны: ракетные войска и артиллерия поразили 12 пунктов управления украинских войск