https://ria.ru/20220520/ukraina-1789706885.html

Российские ракетчики поразили 12 пунктов управления украинских войск

Российские ракетчики поразили 12 пунктов управления украинских войск - РИА Новости, 20.05.2022

Российские ракетчики поразили 12 пунктов управления украинских войск

Ракетными войсками РФ уничтожены 12 пунктов управления украинских войск и поражены 213 районов скопления живой силы и техники противника, 24 артиллерийских и... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:20

2022-05-20T13:20

2022-05-20T13:20

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

донбасс

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ракетными войсками РФ уничтожены 12 пунктов управления украинских войск и поражены 213 районов скопления живой силы и техники противника, 24 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также 3 склада боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 24 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, а также три склада боеприпасов в районах населенного пункта Чугуев Харьковской области", - заявил он.

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс