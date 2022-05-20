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ВКС за сутки поразили 45 районов сосредоточения живой силы ВСУ
ВКС за сутки поразили 45 районов сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 20.05.2022
ВКС за сутки поразили 45 районов сосредоточения живой силы ВСУ
Российская авиация высокоточными ракетами поразила четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, семь складов боеприпасов и... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:19
2022-05-20T13:19
2022-05-20T18:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами поразила четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, семь складов боеприпасов и горючего украинских войск, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что пораженные объекты находятся в населенных пунктах Бахмут, Берестовое, Соледар, Покровское, Константиновка и Масляковка в ДНР.Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Оса" и радиолокатор С-300 украинских войск, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Кроме того, уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе Северска и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области", - сказал Конашенков.
россия
соледар
донецкая народная республика
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7 495 645-6601
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Конашенков: "Поражены семь складов боеприпасов и горючего"
Ракетными войсками РФ уничтожены 12 пунктов управления украинских войск и поражены 213 районов скопления живой силы и техники противника, 24 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также 3 склада боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-20T13:19
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PT2M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
13:19 20.05.2022 (обновлено: 18:30 20.05.2022)
ВКС за сутки поразили 45 районов сосредоточения живой силы ВСУ
Минобороны: ВКС России за сутки поразили 45 районов сосредоточения живой силы ВСУ