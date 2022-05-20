https://ria.ru/20220520/ukraina-1789706671.html

ВКС за сутки поразили 45 районов сосредоточения живой силы ВСУ

ВКС за сутки поразили 45 районов сосредоточения живой силы ВСУ - РИА Новости, 20.05.2022

ВКС за сутки поразили 45 районов сосредоточения живой силы ВСУ

Российская авиация высокоточными ракетами поразила четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, семь складов боеприпасов и... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:19

2022-05-20T13:19

2022-05-20T18:30

специальная военная операция на украине

в мире

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соледар

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вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российская авиация высокоточными ракетами поразила четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, семь складов боеприпасов и горючего украинских войск, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что пораженные объекты находятся в населенных пунктах Бахмут, Берестовое, Соледар, Покровское, Константиновка и Масляковка в ДНР.Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Оса" и радиолокатор С-300 украинских войск, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Кроме того, уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе Северска и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области", - сказал Конашенков.

россия

соледар

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "Поражены семь складов боеприпасов и горючего" Ракетными войсками РФ уничтожены 12 пунктов управления украинских войск и поражены 213 районов скопления живой силы и техники противника, 24 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также 3 склада боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-20T13:19 true PT2M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина