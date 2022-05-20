Рейтинг@Mail.ru
Песков: Минобороны тщательно отслеживает поставки западного оружия Киеву - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789702232.html
Песков: Минобороны тщательно отслеживает поставки западного оружия Киеву
Песков: Минобороны тщательно отслеживает поставки западного оружия Киеву - РИА Новости, 20.05.2022
Песков: Минобороны тщательно отслеживает поставки западного оружия Киеву
Никакой новации в возможном предоставлении Украине противокорабельных ракет Harpoon со стороны американцев нет, российские военные тщательно отслеживают... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:10
2022-05-20T13:24
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:189:3077:1920_1920x0_80_0_0_9845c060d2e0cbe8b932038b30cc089d.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Никакой новации в возможном предоставлении Украине противокорабельных ракет Harpoon со стороны американцев нет, российские военные тщательно отслеживают поставки вооружений и принимают меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что американские чиновники работают над предоставлением Украине современных противокорабельных ракет. По данным агентства, нынешние и бывшие американские чиновники, говоря об отправке Украине более мощного оружия большей дальности, заявляли, что для него необходимо более длительное обучение, его сложнее обслуживать, а также то, что оно якобы может попасть в руки российских военных. При этом ряд источников в конгрессе США заявили, что два типа противокорабельных ракет все же рассматриваются для отправки Киеву - это Harpoon, производимые компанией Boeing, и Naval Strike Missile, разрабатываемые Kongsberg и Raytheon Technologies."Вы знаете, что очень много вооружений идет на Украину с Запада, вы знаете прекрасно наше отношение к этому. Поэтому здесь никакой новации нет. Наши военные весьма и весьма тщательно отслеживают все эти поставки, превентивно работают в этой связи, принимаются соответствующие меры", - сказал Песков, комментируя инициативу поставки Украине противокорабельных ракет Harpoon со стороны США.
https://ria.ru/20220520/oshibka-1789626636.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8b1d4b05a03459bd2820bf3f1df8c28a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков
13:10 20.05.2022 (обновлено: 13:24 20.05.2022)
 
Песков: Минобороны тщательно отслеживает поставки западного оружия Киеву

Песков: Минобороны тщательно отслеживает поставки Западом вооружений на Украину

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Никакой новации в возможном предоставлении Украине противокорабельных ракет Harpoon со стороны американцев нет, российские военные тщательно отслеживают поставки вооружений и принимают меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что американские чиновники работают над предоставлением Украине современных противокорабельных ракет. По данным агентства, нынешние и бывшие американские чиновники, говоря об отправке Украине более мощного оружия большей дальности, заявляли, что для него необходимо более длительное обучение, его сложнее обслуживать, а также то, что оно якобы может попасть в руки российских военных. При этом ряд источников в конгрессе США заявили, что два типа противокорабельных ракет все же рассматриваются для отправки Киеву - это Harpoon, производимые компанией Boeing, и Naval Strike Missile, разрабатываемые Kongsberg и Raytheon Technologies.
"Вы знаете, что очень много вооружений идет на Украину с Запада, вы знаете прекрасно наше отношение к этому. Поэтому здесь никакой новации нет. Наши военные весьма и весьма тщательно отслеживают все эти поставки, превентивно работают в этой связи, принимаются соответствующие меры", - сказал Песков, комментируя инициативу поставки Украине противокорабельных ракет Harpoon со стороны США.
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 02:47
В США признали ошибкой переброску оружия НАТО к российским границам
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Дмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала