https://ria.ru/20220520/ukraina-1789702232.html

Песков: Минобороны тщательно отслеживает поставки западного оружия Киеву

Песков: Минобороны тщательно отслеживает поставки западного оружия Киеву - РИА Новости, 20.05.2022

Песков: Минобороны тщательно отслеживает поставки западного оружия Киеву

Никакой новации в возможном предоставлении Украине противокорабельных ракет Harpoon со стороны американцев нет, российские военные тщательно отслеживают... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:10

2022-05-20T13:10

2022-05-20T13:24

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Никакой новации в возможном предоставлении Украине противокорабельных ракет Harpoon со стороны американцев нет, российские военные тщательно отслеживают поставки вооружений и принимают меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что американские чиновники работают над предоставлением Украине современных противокорабельных ракет. По данным агентства, нынешние и бывшие американские чиновники, говоря об отправке Украине более мощного оружия большей дальности, заявляли, что для него необходимо более длительное обучение, его сложнее обслуживать, а также то, что оно якобы может попасть в руки российских военных. При этом ряд источников в конгрессе США заявили, что два типа противокорабельных ракет все же рассматриваются для отправки Киеву - это Harpoon, производимые компанией Boeing, и Naval Strike Missile, разрабатываемые Kongsberg и Raytheon Technologies."Вы знаете, что очень много вооружений идет на Украину с Запада, вы знаете прекрасно наше отношение к этому. Поэтому здесь никакой новации нет. Наши военные весьма и весьма тщательно отслеживают все эти поставки, превентивно работают в этой связи, принимаются соответствующие меры", - сказал Песков, комментируя инициативу поставки Украине противокорабельных ракет Harpoon со стороны США.

https://ria.ru/20220520/oshibka-1789626636.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков