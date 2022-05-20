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В Кремле прокомментировали идею возобновления "нормандского формата" - РИА Новости, 20.05.2022
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В Кремле прокомментировали идею возобновления "нормандского формата"
В Кремле прокомментировали идею возобновления "нормандского формата" - РИА Новости, 20.05.2022
В Кремле прокомментировали идею возобновления "нормандского формата"
"Нормандский формат" создавали для реализации Минских соглашений, их больше нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая журналистам на РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:04
2022-05-20T13:07
россия
дмитрий песков
в мире
украина
германия
франция
"нормандская четверка"
донбасс
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Нормандский формат" создавали для реализации Минских соглашений, их больше нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая журналистам на вопрос, есть ли шансы на возобновление переговоров между Россией и Украиной.Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в четверг призвал возобновить работу "нормандского формата" для заключения перемирия."Сам по себе "нормандский формат" был сформулирован и сформирован с целью реализации минских договоренностей. И далее он уже работал для этого, поэтому поскольку минские договоренности уже не существуют и они больше невозможны, поэтому вопрос для чего", - сказал Песков, отвечая журналистам.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине возник в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220519/prikhodko-1789444445.html
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россия, дмитрий песков, в мире, украина, германия, франция, "нормандская четверка", донбасс, ситуация в днр и лнр
13:04 20.05.2022 (обновлено: 13:07 20.05.2022)
 
В Кремле прокомментировали идею возобновления "нормандского формата"

Песков: "нормандский формат" создавали для реализации Минских соглашений, их больше нет

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Нормандский формат" создавали для реализации Минских соглашений, их больше нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая журналистам на вопрос, есть ли шансы на возобновление переговоров между Россией и Украиной.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в четверг призвал возобновить работу "нормандского формата" для заключения перемирия.
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"Сам по себе "нормандский формат" был сформулирован и сформирован с целью реализации минских договоренностей. И далее он уже работал для этого, поэтому поскольку минские договоренности уже не существуют и они больше невозможны, поэтому вопрос для чего", - сказал Песков, отвечая журналистам.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине возник в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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