https://ria.ru/20220520/ukraina-1789681737.html

Страны G7 собираются выделить Украине более 18 миллиардов евро

Страны G7 собираются выделить Украине более 18 миллиардов евро - РИА Новости, 20.05.2022

Страны G7 собираются выделить Украине более 18 миллиардов евро

Глава минфина ФРГ Кристиан Линднер подтвердил, что страны "семерки" собираются предоставить Украине более 18 миллиардов евро (более 19 миллиардов долларов). РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:09

2022-05-20T12:09

2022-05-20T12:29

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Глава минфина ФРГ Кристиан Линднер подтвердил, что страны "семерки" собираются предоставить Украине более 18 миллиардов евро (более 19 миллиардов долларов).Ранее агентство Рейтер со ссылкой на проект документа передавало, что страны "Большой семерки" предоставят Украине 18,4 миллиарда долларов в виде безвозмездных выплат и займов для покрытия текущих нужд страны."Представляется, что мы (страны G7) можем собрать более 18 миллиардов, чтобы поддержать Украину" - сказал министр в интервью Bloomberg Television. Линднер добавил, что США обязуются выплатить 7,5 миллиарда долларов. Финансовая помощь также будет включать средства из "программ ЕС", отметил он. По мнению министра, в ближайшем месяце у Украины не должны возникнуть проблемы, связанные с финансированием "государственных нужд".В состав G7 входят Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

https://ria.ru/20220508/prizyv-1787559699.html

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, g7, украина