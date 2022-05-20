https://ria.ru/20220520/ukraina-1789660524.html
В МВД Украины признали, что на блокпостах захватывают автомобили граждан
В МВД Украины признали, что на блокпостах захватывают автомобили граждан - РИА Новости, 20.05.2022
В МВД Украины признали, что на блокпостах захватывают автомобили граждан
Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко признал, что на украинских блокпостах последние два месяца незаконно захватывают автомобили нетрезвых граждан и... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:34
2022-05-20T10:34
2022-05-20T10:34
в мире
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верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко признал, что на украинских блокпостах последние два месяца незаконно захватывают автомобили нетрезвых граждан и заявил, что необходимо принять закон, который сделает эту процедуру легальной.Согласно данным портала Верховной рады, в украинский парламент 17 мая был внесен проект закона, который позволит в случае его принятия конфискацию автомобилей у водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения."На протяжении последних двух месяцев в целом ряде регионов на блокпостах было принято такое квазизаконное решение о том, что, если ловят в нетрезвом состоянии за рулем, машину забирают в пользу вооруженных сил Украины", - сказал Денисенко в эфире телеканала "Украина 24".По его словам, поначалу "эта история очень протрезвила многих людей в прямом смысле" и "количество подобных преступлений уменьшилось", но потом число пьяных за рулем опять резко выросло.Денисенко также заявил, что "подобный законопроект нужен, он абсолютно нормальный и должен нормализовать ситуацию на дорогах".
https://ria.ru/20220520/dezertirstvo-1789636396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В МВД Украины признали, что на блокпостах захватывают автомобили граждан
В МВД Украины признали, что на блокпостах незаконно захватывают автомобили граждан