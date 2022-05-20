https://ria.ru/20220520/ukraina-1789647911.html
Минобороны показало стрельбу из "Градов" по объектам украинских войск
Минобороны показало стрельбу из "Градов" по объектам украинских войск - РИА Новости, 20.05.2022
Минобороны показало стрельбу из "Градов" по объектам украинских войск
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Град" в ходе специальной операции на Украине. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T09:21
2022-05-20T09:21
2022-05-20T10:23
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
рсзо 9к51 "град"
в мире
владимир путин
россия
донбасс
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Град" в ходе специальной операции на Украине.В ролике демонстрируется залп батареи с последующей сменой позиции, чтобы избежать возможного ответного огня.Как отметили в ведомстве, российские подразделения РСЗО Восточного военного округа уничтожают живую силу и технику украинских националистов.Огонь также ведется по районам сосредоточения артиллерийских и минометных батарей, командным пунктам и фортификационным сооружениям противника.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/vsu-1789625574.html
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Кадры стрельбы реактивных систем залпового огня "Град". Видео Минобороны РФ
Кадры стрельбы реактивных систем залпового огня "Град". Видео Минобороны РФ
2022-05-20T09:21
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PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо 9к51 "град", в мире, владимир путин, россия, донбасс
09:21 20.05.2022 (обновлено: 10:23 20.05.2022)
Минобороны показало стрельбу из "Градов" по объектам украинских войск
Минобороны опубликовало видео стрельбы из "Градов" по объектам украинских войск