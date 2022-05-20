https://ria.ru/20220520/ukraina-1789647911.html

Минобороны показало стрельбу из "Градов" по объектам украинских войск

Минобороны показало стрельбу из "Градов" по объектам украинских войск - РИА Новости, 20.05.2022

Минобороны показало стрельбу из "Градов" по объектам украинских войск

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Град" в ходе специальной операции на Украине. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:21

2022-05-20T09:21

2022-05-20T10:23

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

рсзо 9к51 "град"

в мире

владимир путин

россия

донбасс

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Град" в ходе специальной операции на Украине.В ролике демонстрируется залп батареи с последующей сменой позиции, чтобы избежать возможного ответного огня.Как отметили в ведомстве, российские подразделения РСЗО Восточного военного округа уничтожают живую силу и технику украинских националистов.Огонь также ведется по районам сосредоточения артиллерийских и минометных батарей, командным пунктам и фортификационным сооружениям противника.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220520/vsu-1789625574.html

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россия

донбасс

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Кадры стрельбы реактивных систем залпового огня "Град". Видео Минобороны РФ Кадры стрельбы реактивных систем залпового огня "Град". Видео Минобороны РФ 2022-05-20T09:21 true PT1M12S

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Ольга Фомченкова

украина, министерство обороны рф (минобороны рф), рсзо 9к51 "град", в мире, владимир путин, россия, донбасс