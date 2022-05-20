https://ria.ru/20220520/ukraina-1789647154.html

"Исповедь по Фрейду". Известные американцы высмеяли оговорку Буша об Ираке

"Исповедь по Фрейду". Известные американцы высмеяли оговорку Буша об Ираке - РИА Новости, 20.05.2022

"Исповедь по Фрейду". Известные американцы высмеяли оговорку Буша об Ираке

Оговорка экс-президента США Джорджа Буша — младшего во время выступления с обвинениями в адрес России из-за спецоперации на Украине вызвала критику со стороны... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:18

2022-05-20T09:18

2022-05-20T10:53

в мире

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владимир путин

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Оговорка экс-президента США Джорджа Буша — младшего во время выступления с обвинениями в адрес России из-за спецоперации на Украине вызвала критику со стороны некоторых американских медийных персон."Это самая удивительная оговорка по Фрейду всех времен", — отметил колумнист Townhall Скотт Морфилд."Джордж Буш — военный преступник", — указала экс-сенатор штата Огайо Нина Тернер."Уф. Если бы вы были Джорджем Бушем — младшим, вы бы просто держались подальше от любых высказываний о том, как один человек начал совершенно неоправданное и жестокое вторжение", — заявил бывший член палаты представителей Джастин Амаш.В неловкую ситуацию 75-летний экс-глава государства попал во время выступления на мероприятии института Буша, посвященном выборам. Бывший американский президент попытался раскритиковать президента России Владимира Путина, но перепутал Украину с Ираком, заявив о "решении одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть на Украину".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/bush-1789492824.html

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Мадина Моргоева

в мире, джордж буш (младший), ирак, россия, украина, владимир путин, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии