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"Исповедь по Фрейду". Известные американцы высмеяли оговорку Буша об Ираке - РИА Новости, 20.05.2022
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"Исповедь по Фрейду". Известные американцы высмеяли оговорку Буша об Ираке
"Исповедь по Фрейду". Известные американцы высмеяли оговорку Буша об Ираке - РИА Новости, 20.05.2022
"Исповедь по Фрейду". Известные американцы высмеяли оговорку Буша об Ираке
Оговорка экс-президента США Джорджа Буша — младшего во время выступления с обвинениями в адрес России из-за спецоперации на Украине вызвала критику со стороны... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T09:18
2022-05-20T10:53
в мире
джордж буш (младший)
ирак
россия
украина
владимир путин
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Оговорка экс-президента США Джорджа Буша — младшего во время выступления с обвинениями в адрес России из-за спецоперации на Украине вызвала критику со стороны некоторых американских медийных персон."Это самая удивительная оговорка по Фрейду всех времен", — отметил колумнист Townhall Скотт Морфилд."Джордж Буш — военный преступник", — указала экс-сенатор штата Огайо Нина Тернер."Уф. Если бы вы были Джорджем Бушем — младшим, вы бы просто держались подальше от любых высказываний о том, как один человек начал совершенно неоправданное и жестокое вторжение", — заявил бывший член палаты представителей Джастин Амаш.В неловкую ситуацию 75-летний экс-глава государства попал во время выступления на мероприятии института Буша, посвященном выборам. Бывший американский президент попытался раскритиковать президента России Владимира Путина, но перепутал Украину с Ираком, заявив о "решении одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть на Украину".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/bush-1789492824.html
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в мире, джордж буш (младший), ирак, россия, украина, владимир путин, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:18 20.05.2022 (обновлено: 10:53 20.05.2022)
 
"Исповедь по Фрейду". Известные американцы высмеяли оговорку Буша об Ираке

Известные американцы раскритиковали экс-президента США Буша после его оговорки про Ирак

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДжордж Буш — младший, 43-й президент США.
Джордж Буш — младший, 43-й президент США. - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Джордж Буш — младший, 43-й президент США. . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Оговорка экс-президента США Джорджа Буша — младшего во время выступления с обвинениями в адрес России из-за спецоперации на Украине вызвала критику со стороны некоторых американских медийных персон.

"Джордж Буш не сделал оговорку по Фрейду. Он сделал исповедь по Фрейду", — написал комик и телеведущий Джон Фьюлсганг.

"Это самая удивительная оговорка по Фрейду всех времен", — отметил колумнист Townhall Скотт Морфилд.
"Джордж Буш — военный преступник", — указала экс-сенатор штата Огайо Нина Тернер.
Джордж Буш — младший - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 16:09
Джордж Буш вывел из себя американцев словами об Украине
"Уф. Если бы вы были Джорджем Бушем — младшим, вы бы просто держались подальше от любых высказываний о том, как один человек начал совершенно неоправданное и жестокое вторжение", — заявил бывший член палаты представителей Джастин Амаш.
В неловкую ситуацию 75-летний экс-глава государства попал во время выступления на мероприятии института Буша, посвященном выборам. Бывший американский президент попытался раскритиковать президента России Владимира Путина, но перепутал Украину с Ираком, заявив о "решении одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть на Украину".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Джордж Буш-младший - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 16:01
Буш-младший считает, что Саакашвили должен воевать против русских
 
В миреДжордж Буш (младший)ИракРоссияУкраинаВладимир ПутинПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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