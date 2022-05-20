09:18 20.05.2022 (обновлено: 10:53 20.05.2022)
"Исповедь по Фрейду". Известные американцы высмеяли оговорку Буша об Ираке
Известные американцы раскритиковали экс-президента США Буша после его оговорки про Ирак
Джордж Буш — младший, 43-й президент США. . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Оговорка экс-президента США Джорджа Буша — младшего во время выступления с обвинениями в адрес России из-за спецоперации на Украине вызвала критику со стороны некоторых американских медийных персон.
"Джордж Буш не сделал оговорку по Фрейду. Он сделал исповедь по Фрейду", — написал комик и телеведущий Джон Фьюлсганг.
"Это самая удивительная оговорка по Фрейду всех времен", — отметил колумнист Townhall Скотт Морфилд.
"Джордж Буш — военный преступник", — указала экс-сенатор штата Огайо Нина Тернер.
"Уф. Если бы вы были Джорджем Бушем — младшим, вы бы просто держались подальше от любых высказываний о том, как один человек начал совершенно неоправданное и жестокое вторжение", — заявил бывший член палаты представителей Джастин Амаш.
В неловкую ситуацию 75-летний экс-глава государства попал во время выступления на мероприятии института Буша, посвященном выборам. Бывший американский президент попытался раскритиковать президента России Владимира Путина, но перепутал Украину с Ираком, заявив о "решении одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть на Украину".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.