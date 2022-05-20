https://ria.ru/20220520/ukraina-1789646794.html
СК расследует ракетный обстрел украинскими военными поселка Чернобаевка
СК расследует ракетный обстрел украинскими военными поселка Чернобаевка - РИА Новости, 20.05.2022
СК расследует ракетный обстрел украинскими военными поселка Чернобаевка
Российские следователи расследуют факт ракетного обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Чернобаевка на окраине Херсона, сообщается в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T09:13
2022-05-20T09:13
2022-05-20T09:13
специальная военная операция на украине
происшествия
херсон
украина
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786542530_72:0:3713:2048_1920x0_80_0_0_2f384dcd668304ad2ed8b4f297c42a44.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские следователи расследуют факт ракетного обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Чернобаевка на окраине Херсона, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Глава администрации поселка Чернобаевка на окраине Херсона Юрий Турулев сообщал, что поселок подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских националистов, один человек погиб и одна женщина госпитализирована с ранениями."Следствием зафиксирован факт ракетного обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Чернобаевка на окраине Херсона... В ходе расследования устанавливаются украинские силовики, причастные к этому преступлению", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
херсон
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786542530_527:0:3258:2048_1920x0_80_0_0_9cd68cfb96d6a051bf80944a2e5f36f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсон, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
СК расследует ракетный обстрел украинскими военными поселка Чернобаевка
СК расследует ракетный обстрел украинскими военными поселка Чернобаевка на окраине Херсона