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СК расследует ракетный обстрел украинскими военными поселка Чернобаевка - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/ukraina-1789646794.html
СК расследует ракетный обстрел украинскими военными поселка Чернобаевка
СК расследует ракетный обстрел украинскими военными поселка Чернобаевка - РИА Новости, 20.05.2022
СК расследует ракетный обстрел украинскими военными поселка Чернобаевка
Российские следователи расследуют факт ракетного обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Чернобаевка на окраине Херсона, сообщается в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T09:13
2022-05-20T09:13
специальная военная операция на украине
происшествия
херсон
украина
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские следователи расследуют факт ракетного обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Чернобаевка на окраине Херсона, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Глава администрации поселка Чернобаевка на окраине Херсона Юрий Турулев сообщал, что поселок подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских националистов, один человек погиб и одна женщина госпитализирована с ранениями."Следствием зафиксирован факт ракетного обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Чернобаевка на окраине Херсона... В ходе расследования устанавливаются украинские силовики, причастные к этому преступлению", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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происшествия, херсон, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
09:13 20.05.2022
 
СК расследует ракетный обстрел украинскими военными поселка Чернобаевка

СК расследует ракетный обстрел украинскими военными поселка Чернобаевка на окраине Херсона

Российский флаг в подконтрольном российским вооружённым силам посёлке Чернобаевка
Российский флаг в подконтрольном российским вооружённым силам посёлке Чернобаевка
Российский флаг в подконтрольном российским вооружённым силам посёлке Чернобаевка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские следователи расследуют факт ракетного обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Чернобаевка на окраине Херсона, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Глава администрации поселка Чернобаевка на окраине Херсона Юрий Турулев сообщал, что поселок подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских националистов, один человек погиб и одна женщина госпитализирована с ранениями.
"Следствием зафиксирован факт ракетного обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Чернобаевка на окраине Херсона... В ходе расследования устанавливаются украинские силовики, причастные к этому преступлению", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонУкраинаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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