https://ria.ru/20220520/ukraina-1789646794.html

СК расследует ракетный обстрел украинскими военными поселка Чернобаевка

СК расследует ракетный обстрел украинскими военными поселка Чернобаевка - РИА Новости, 20.05.2022

СК расследует ракетный обстрел украинскими военными поселка Чернобаевка

Российские следователи расследуют факт ракетного обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Чернобаевка на окраине Херсона, сообщается в... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:13

2022-05-20T09:13

2022-05-20T09:13

специальная военная операция на украине

происшествия

херсон

украина

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786542530_72:0:3713:2048_1920x0_80_0_0_2f384dcd668304ad2ed8b4f297c42a44.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские следователи расследуют факт ракетного обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Чернобаевка на окраине Херсона, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Глава администрации поселка Чернобаевка на окраине Херсона Юрий Турулев сообщал, что поселок подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских националистов, один человек погиб и одна женщина госпитализирована с ранениями."Следствием зафиксирован факт ракетного обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Чернобаевка на окраине Херсона... В ходе расследования устанавливаются украинские силовики, причастные к этому преступлению", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

херсон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсон, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)