https://ria.ru/20220520/ubiystvo-1789659508.html

В Красноярском крае женщина убила мужа на застолье в честь бракосочетания

В Красноярском крае женщина убила мужа на застолье в честь бракосочетания - РИА Новости, 20.05.2022

В Красноярском крае женщина убила мужа на застолье в честь бракосочетания

Жительница Зеленогорска Красноярского края во время застолья в честь бракосочетания поссорилась с мужем и ударила его ножом, в результате мужчина скончался,... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:30

2022-05-20T10:30

2022-05-20T11:18

происшествия

россия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Жительница Зеленогорска Красноярского края во время застолья в честь бракосочетания поссорилась с мужем и ударила его ножом, в результате мужчина скончался, сообщило ГСУСК РФ по региону.По данному факту следователи в отношении 43-летней женщины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По версии следствия, накануне трагедии супруги зарегистрировали брак и отмечали торжество в компании общего приятеля в своей квартире."В какой-то момент между супругами произошла словесная ссора на бытовой почве. Женщина взяла нож и нанесла супругу один удар в область задней поверхности грудной клетки (спину). От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Женщина сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, указав, что телесные повреждения ее супругу причинил их приятель", - говорится в сообщении. Следователи установили, что к преступлению причастна женщина. После предъявленных улик она написала явку с повинной и была задержана.

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Кирилл Волков

происшествия, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)