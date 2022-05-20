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В Красноярском крае женщина убила мужа на застолье в честь бракосочетания - РИА Новости, 20.05.2022
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В Красноярском крае женщина убила мужа на застолье в честь бракосочетания
В Красноярском крае женщина убила мужа на застолье в честь бракосочетания - РИА Новости, 20.05.2022
В Красноярском крае женщина убила мужа на застолье в честь бракосочетания
Жительница Зеленогорска Красноярского края во время застолья в честь бракосочетания поссорилась с мужем и ударила его ножом, в результате мужчина скончался,... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:30
2022-05-20T11:18
происшествия
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Жительница Зеленогорска Красноярского края во время застолья в честь бракосочетания поссорилась с мужем и ударила его ножом, в результате мужчина скончался, сообщило ГСУСК РФ по региону.По данному факту следователи в отношении 43-летней женщины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По версии следствия, накануне трагедии супруги зарегистрировали брак и отмечали торжество в компании общего приятеля в своей квартире."В какой-то момент между супругами произошла словесная ссора на бытовой почве. Женщина взяла нож и нанесла супругу один удар в область задней поверхности грудной клетки (спину). От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Женщина сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, указав, что телесные повреждения ее супругу причинил их приятель", - говорится в сообщении. Следователи установили, что к преступлению причастна женщина. После предъявленных улик она написала явку с повинной и была задержана.
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россия
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происшествия, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
10:30 20.05.2022 (обновлено: 11:18 20.05.2022)
 
В Красноярском крае женщина убила мужа на застолье в честь бракосочетания

Жительница Красноярского края зарезала мужа на застолье в честь бракосочетания

© Фото : СУСК РФ по Красноярскому краюВ Зеленогорске женщина Красноярского края женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему супругу
В Зеленогорске женщина Красноярского края женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему супругу - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : СУСК РФ по Красноярскому краю
В Зеленогорске женщина Красноярского края женщина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему супругу
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Жительница Зеленогорска Красноярского края во время застолья в честь бракосочетания поссорилась с мужем и ударила его ножом, в результате мужчина скончался, сообщило ГСУСК РФ по региону.
По данному факту следователи в отношении 43-летней женщины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По версии следствия, накануне трагедии супруги зарегистрировали брак и отмечали торжество в компании общего приятеля в своей квартире.
"В какой-то момент между супругами произошла словесная ссора на бытовой почве. Женщина взяла нож и нанесла супругу один удар в область задней поверхности грудной клетки (спину). От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Женщина сообщила о произошедшем в правоохранительные органы, указав, что телесные повреждения ее супругу причинил их приятель", - говорится в сообщении. Следователи установили, что к преступлению причастна женщина. После предъявленных улик она написала явку с повинной и была задержана.
Исправительно-трудовая колония № 12. Село Заозерное. Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря 2021, 08:00
"Жалею до сих пор": откровения женщин, убивших своих мужей
 
ПроисшествияРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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