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Источник: в Госдуме хотят запретить большегрузам ездить по ЦКАД в выходные
Источник: в Госдуме хотят запретить большегрузам ездить по ЦКАД в выходные - РИА Новости, 20.05.2022
Источник: в Госдуме хотят запретить большегрузам ездить по ЦКАД в выходные
В комитете Госдумы по транспорту прорабатывают возможность запретить большегрузам ездить в выходные по проходящей по Москве и Московской области Центральной... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T06:45
2022-05-20T06:45
2022-05-20T06:45
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В комитете Госдумы по транспорту прорабатывают возможность запретить большегрузам ездить в выходные по проходящей по Москве и Московской области Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и другим магистралям Подмосковья, сообщил РИА Новости источник."В связи с большим количеством жалоб на пробки возможна инициатива комитета по запрету проезда большегрузов весом более 12 тонн в выходные", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что речь идет о ЦКАД и магистралях в Московской области.
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье)
Источник: в Госдуме хотят запретить большегрузам ездить по ЦКАД в выходные
В комитете Госдумы обсуждают идею запретить большегрузам ездить по ЦКАД в выходные