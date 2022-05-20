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Источник: в Госдуме хотят запретить большегрузам ездить по ЦКАД в выходные

Источник: в Госдуме хотят запретить большегрузам ездить по ЦКАД в выходные - РИА Новости, 20.05.2022

Источник: в Госдуме хотят запретить большегрузам ездить по ЦКАД в выходные

В комитете Госдумы по транспорту прорабатывают возможность запретить большегрузам ездить в выходные по проходящей по Москве и Московской области Центральной... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T06:45

2022-05-20T06:45

2022-05-20T06:45

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В комитете Госдумы по транспорту прорабатывают возможность запретить большегрузам ездить в выходные по проходящей по Москве и Московской области Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и другим магистралям Подмосковья, сообщил РИА Новости источник."В связи с большим количеством жалоб на пробки возможна инициатива комитета по запрету проезда большегрузов весом более 12 тонн в выходные", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что речь идет о ЦКАД и магистралях в Московской области.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье)