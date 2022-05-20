Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Госдуме хотят запретить большегрузам ездить по ЦКАД в выходные - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/tskad-1789638246.html
Источник: в Госдуме хотят запретить большегрузам ездить по ЦКАД в выходные
Источник: в Госдуме хотят запретить большегрузам ездить по ЦКАД в выходные - РИА Новости, 20.05.2022
Источник: в Госдуме хотят запретить большегрузам ездить по ЦКАД в выходные
В комитете Госдумы по транспорту прорабатывают возможность запретить большегрузам ездить в выходные по проходящей по Москве и Московской области Центральной... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T06:45
2022-05-20T06:45
общество
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740489143_0:111:3245:1936_1920x0_80_0_0_a3cbaf78e0fd21be04bda33e89aa9aab.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В комитете Госдумы по транспорту прорабатывают возможность запретить большегрузам ездить в выходные по проходящей по Москве и Московской области Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и другим магистралям Подмосковья, сообщил РИА Новости источник."В связи с большим количеством жалоб на пробки возможна инициатива комитета по запрету проезда большегрузов весом более 12 тонн в выходные", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что речь идет о ЦКАД и магистралях в Московской области.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740489143_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_35950ec1bd361eff06c69fe54d2db70c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье)
06:45 20.05.2022
 
Источник: в Госдуме хотят запретить большегрузам ездить по ЦКАД в выходные

В комитете Госдумы обсуждают идею запретить большегрузам ездить по ЦКАД в выходные

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей на ЦКАД в Москве
Движение автомобилей на ЦКАД в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Движение автомобилей на ЦКАД в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В комитете Госдумы по транспорту прорабатывают возможность запретить большегрузам ездить в выходные по проходящей по Москве и Московской области Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и другим магистралям Подмосковья, сообщил РИА Новости источник.
"В связи с большим количеством жалоб на пробки возможна инициатива комитета по запрету проезда большегрузов весом более 12 тонн в выходные", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что речь идет о ЦКАД и магистралях в Московской области.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала