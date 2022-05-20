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Приморские врачи завершили исследования нового препарата от COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2022
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Наука
https://ria.ru/20220520/tsezaroks-1789637948.html
Приморские врачи завершили исследования нового препарата от COVID-19
Приморские врачи завершили исследования нового препарата от COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2022
Приморские врачи завершили исследования нового препарата от COVID-19
Приморские врачи завершили исследования нового препарата от коронавируса "Цезарокс", в ближайшее время результаты испытаний будут представлены широкой... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T06:26
2022-05-20T06:26
наука
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
приморский край
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. Приморские врачи завершили исследования нового препарата от коронавируса "Цезарокс", в ближайшее время результаты испытаний будут представлены широкой общественности, сообщает правительство региона.Как сообщили в медицинском учреждении, речь идет о третьей фазе контролируемого клинического исследования эффективности и безопасности препарата "Цезарокс" в капсульной форме у больных с коронавирусной пневмонией.По данным заведующей инфекционным отделением больницы, завкафедрой инфекционных болезней Тихоокеанского медицинского университета, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням минздрава Приморья Анны Симаковой, в исследовании препарата участвовали 200 добровольцев, больных коронавирусом."Они прошли семидневный курс терапии параллельно со стандартной назначенной схемой лечения и остаются под нашим наблюдением. То есть это дополнительный вспомогательный препарат, разработанный компанией "МираксБиоФарма", которая и выступила спонсором исследования", — разъяснила она.По словам Симаковой, в настоящее время данные обрабатываются, анализируются и скоро результаты клинического испытания "Цезарокса" будут представлены широкой общественности.
https://ria.ru/20220520/koronavirus-1789637804.html
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, приморский край, хабаровск
06:26 20.05.2022
 
Приморские врачи завершили исследования нового препарата от COVID-19

Приморские врачи завершили исследования нового препарата от коронавируса "Цезарокс"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в лаборатории
Медицинский работник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ХАБАРОВСК, 20 мая — РИА Новости. Приморские врачи завершили исследования нового препарата от коронавируса "Цезарокс", в ближайшее время результаты испытаний будут представлены широкой общественности, сообщает правительство региона.
"В краевой клинической больнице №2 завершили клиническое исследование нового лекарства от COVID-19. Испытания препарата для лечения пневмонии, вызванной вирусом SARS-CoV-2, проходили с июля прошлого года", — говорится в сообщении.
Как сообщили в медицинском учреждении, речь идет о третьей фазе контролируемого клинического исследования эффективности и безопасности препарата "Цезарокс" в капсульной форме у больных с коронавирусной пневмонией.
По данным заведующей инфекционным отделением больницы, завкафедрой инфекционных болезней Тихоокеанского медицинского университета, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням минздрава Приморья Анны Симаковой, в исследовании препарата участвовали 200 добровольцев, больных коронавирусом.
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"Они прошли семидневный курс терапии параллельно со стандартной назначенной схемой лечения и остаются под нашим наблюдением. То есть это дополнительный вспомогательный препарат, разработанный компанией "МираксБиоФарма", которая и выступила спонсором исследования", — разъяснила она.
По словам Симаковой, в настоящее время данные обрабатываются, анализируются и скоро результаты клинического испытания "Цезарокса" будут представлены широкой общественности.
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