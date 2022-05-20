13:01 20.05.2022 (обновлено: 13:49 20.05.2022)
"В конце туннеля нет света". Запад столкнулся с небывалым подорожанием мяса
Bloomberg: в Европе и США рекордно растут затраты на производство мяса и птицы
© AFP 2022 / Jim WatsonПокупатели выбирают мясо в продуктовом магазине Safeway в Аннаполисе, штат Мэриленд. 16 мая 2022
Покупатели выбирают мясо в продуктовом магазине Safeway в Аннаполисе, штат Мэриленд. 16 мая 2022
МОСКВА — 20 мая, РИА Новости. Стоимость мяса в мире рекордно растет вместе с подскочившими ценами на энергоносители и кормовые культуры, и ситуация вряд ли вскоре улучшится, передает Bloomberg.
"Это чудовищно. Сейчас в конце туннеля нет света. Британская свиноводческая индустрия никогда более не будет прежней", — говорит владелица фермы Кейт Мур.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН отмечает десятипроцентный скачок индекса цен на мясо с начала года. Стоимость бекона, куриной грудки и говяжьего фарша достигла в Соединенных Штатах рекордных значений. Немецкий аналитик Тим Кох предполагает, что фермерам в Германии придется повысить цены на свинину с 1,60-1,70 евро за килограмм до 2-2,40 евро за килограмм, чтобы не остаться в минусе.
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"Производство мяса в мире никогда еще не было таким дорогостоящим", — отмечает Bloomberg.
Агентство указывает, что одна из главных причин кроется в ситуации на рынке зерновых и кормовых культур: цены на фьючерсы кормовой кукурузы выросли в Чикаго на 31 процент за этот год, а в Париже отметился рост до 55 процент; в Великобритании стоимость кормовой пшеницы поднялась более чем на 50 процентов.
"Производители не смогут нести на себе все затраты", — приводит Bloomberg слова эксперта из Продовольственной организации ООН. "Скорее всего покупателям придется платить больше, по крайней мере в ближайшем будущем", — заключает издание.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
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