https://ria.ru/20220520/tseny-1789697168.html

"В конце туннеля нет света". Запад столкнулся с небывалым подорожанием мяса

"В конце туннеля нет света". Запад столкнулся с небывалым подорожанием мяса - РИА Новости, 20.05.2022

"В конце туннеля нет света". Запад столкнулся с небывалым подорожанием мяса

Стоимость мяса в мире рекордно растет вместе с подскочившими ценами на энергоносители и кормовые культуры, и ситуация вряд ли вскоре улучшится, передает... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:01

2022-05-20T13:01

2022-05-20T13:49

экономика

великобритания

европа

сша

мясо

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МОСКВА — 20 мая, РИА Новости. Стоимость мяса в мире рекордно растет вместе с подскочившими ценами на энергоносители и кормовые культуры, и ситуация вряд ли вскоре улучшится, передает Bloomberg.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН отмечает десятипроцентный скачок индекса цен на мясо с начала года. Стоимость бекона, куриной грудки и говяжьего фарша достигла в Соединенных Штатах рекордных значений. Немецкий аналитик Тим Кох предполагает, что фермерам в Германии придется повысить цены на свинину с 1,60-1,70 евро за килограмм до 2-2,40 евро за килограмм, чтобы не остаться в минусе."Производство мяса в мире никогда еще не было таким дорогостоящим", — отмечает Bloomberg.Агентство указывает, что одна из главных причин кроется в ситуации на рынке зерновых и кормовых культур: цены на фьючерсы кормовой кукурузы выросли в Чикаго на 31 процент за этот год, а в Париже отметился рост до 55 процент; в Великобритании стоимость кормовой пшеницы поднялась более чем на 50 процентов.Вторым фактором являются эпидемии. Так, птичий грипп поразил куриц-несушек и индейку в Европе, в основном во Франции и Польше, – и в США, где эта эпидемия оказалась тяжелейшей за всю историю. Свиной грипп распространился в Китае, производящем около половины всей мировой свинины, пишет издание."Производители не смогут нести на себе все затраты", — приводит Bloomberg слова эксперта из Продовольственной организации ООН. "Скорее всего покупателям придется платить больше, по крайней мере в ближайшем будущем", — заключает издание.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.

https://ria.ru/20220415/myaso-1783635190.html

https://ria.ru/20220427/virus-1785575466.html

великобритания

европа

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экономика, великобритания, европа, сша, мясо