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"В конце туннеля нет света". Запад столкнулся с небывалым подорожанием мяса - РИА Новости, 20.05.2022
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"В конце туннеля нет света". Запад столкнулся с небывалым подорожанием мяса
"В конце туннеля нет света". Запад столкнулся с небывалым подорожанием мяса - РИА Новости, 20.05.2022
"В конце туннеля нет света". Запад столкнулся с небывалым подорожанием мяса
Стоимость мяса в мире рекордно растет вместе с подскочившими ценами на энергоносители и кормовые культуры, и ситуация вряд ли вскоре улучшится, передает... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:01
2022-05-20T13:49
экономика
великобритания
европа
сша
мясо
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МОСКВА — 20 мая, РИА Новости. Стоимость мяса в мире рекордно растет вместе с подскочившими ценами на энергоносители и кормовые культуры, и ситуация вряд ли вскоре улучшится, передает Bloomberg.Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН отмечает десятипроцентный скачок индекса цен на мясо с начала года. Стоимость бекона, куриной грудки и говяжьего фарша достигла в Соединенных Штатах рекордных значений. Немецкий аналитик Тим Кох предполагает, что фермерам в Германии придется повысить цены на свинину с 1,60-1,70 евро за килограмм до 2-2,40 евро за килограмм, чтобы не остаться в минусе."Производство мяса в мире никогда еще не было таким дорогостоящим", — отмечает Bloomberg.Агентство указывает, что одна из главных причин кроется в ситуации на рынке зерновых и кормовых культур: цены на фьючерсы кормовой кукурузы выросли в Чикаго на 31 процент за этот год, а в Париже отметился рост до 55 процент; в Великобритании стоимость кормовой пшеницы поднялась более чем на 50 процентов.Вторым фактором являются эпидемии. Так, птичий грипп поразил куриц-несушек и индейку в Европе, в основном во Франции и Польше, – и в США, где эта эпидемия оказалась тяжелейшей за всю историю. Свиной грипп распространился в Китае, производящем около половины всей мировой свинины, пишет издание."Производители не смогут нести на себе все затраты", — приводит Bloomberg слова эксперта из Продовольственной организации ООН. "Скорее всего покупателям придется платить больше, по крайней мере в ближайшем будущем", — заключает издание.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
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экономика, великобритания, европа, сша, мясо
13:01 20.05.2022 (обновлено: 13:49 20.05.2022)
 
"В конце туннеля нет света". Запад столкнулся с небывалым подорожанием мяса

Bloomberg: в Европе и США рекордно растут затраты на производство мяса и птицы

© AFP 2022 / Jim WatsonПокупатели выбирают мясо в продуктовом магазине Safeway в Аннаполисе, штат Мэриленд. 16 мая 2022
Покупатели выбирают мясо в продуктовом магазине Safeway в Аннаполисе, штат Мэриленд. 16 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / Jim Watson
Покупатели выбирают мясо в продуктовом магазине Safeway в Аннаполисе, штат Мэриленд. 16 мая 2022
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МОСКВА — 20 мая, РИА Новости. Стоимость мяса в мире рекордно растет вместе с подскочившими ценами на энергоносители и кормовые культуры, и ситуация вряд ли вскоре улучшится, передает Bloomberg.

"Это чудовищно. Сейчас в конце туннеля нет света. Британская свиноводческая индустрия никогда более не будет прежней", — говорит владелица фермы Кейт Мур.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН отмечает десятипроцентный скачок индекса цен на мясо с начала года. Стоимость бекона, куриной грудки и говяжьего фарша достигла в Соединенных Штатах рекордных значений. Немецкий аналитик Тим Кох предполагает, что фермерам в Германии придется повысить цены на свинину с 1,60-1,70 евро за килограмм до 2-2,40 евро за килограмм, чтобы не остаться в минусе.
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"Производство мяса в мире никогда еще не было таким дорогостоящим", — отмечает Bloomberg.
Агентство указывает, что одна из главных причин кроется в ситуации на рынке зерновых и кормовых культур: цены на фьючерсы кормовой кукурузы выросли в Чикаго на 31 процент за этот год, а в Париже отметился рост до 55 процент; в Великобритании стоимость кормовой пшеницы поднялась более чем на 50 процентов.
Вторым фактором являются эпидемии. Так, птичий грипп поразил куриц-несушек и индейку в Европе, в основном во Франции и Польше, – и в США, где эта эпидемия оказалась тяжелейшей за всю историю. Свиной грипп распространился в Китае, производящем около половины всей мировой свинины, пишет издание.
"Производители не смогут нести на себе все затраты", — приводит Bloomberg слова эксперта из Продовольственной организации ООН. "Скорее всего покупателям придется платить больше, по крайней мере в ближайшем будущем", — заключает издание.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
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