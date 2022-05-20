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В Нижнем Новгороде появится дилерский центр белорусской сельхозтехники - РИА Новости, 20.05.2022
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Нижегородская область
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В Нижнем Новгороде появится дилерский центр белорусской сельхозтехники
В Нижнем Новгороде появится дилерский центр белорусской сельхозтехники - РИА Новости, 20.05.2022
В Нижнем Новгороде появится дилерский центр белорусской сельхозтехники
Дилерский центр сельхоз- и автомобильной техники белорусского производства будет создан в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:21
2022-05-20T17:21
нижегородская область
экономика
глеб никитин
нижегородская область
белоруссия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая — РИА Новости. Дилерский центр сельхоз- и автомобильной техники белорусского производства будет создан в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Подписание соответствующих соглашений между нижегородским ООО "Аквинет" (входит в ГК "Агат") с ОАО "МАЗ" и ООО "Торговый дом "Бобруйскагромаш" состоялось в рамках заседания совета делового сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии, которое прошло в Минске под председательством губернатора Глеба Никитина и заместителя премьер-министра республики Анатолия Сивака.Как отметил губернатор Нижегородской области, нижегородские предприятия уже долгие годы активно сотрудничают с производителями белорусской спецтехники и сельхозтехники, а в условиях санкционной политики недружественных стран эта связь станет еще прочнее."В Нижегородской области используется более 60% сельхозтехники, производящейся в Республике Беларусь, – тракторы, комбайны, сеялки и другое оборудование. Нередко можно встретить грузовую и спецтехнику минского производства. В свете последних событий стало очевидно, что востребованность этой продукции будет только расти. При этом покупателям важно не только удобно приобрести продукцию, но и получить полный спектр услуг. В регионе на базе Лукояновского губернского колледжа в 2021 году был открыт торгово-сервисный центр Минского тракторного завода, и сейчас заключено соглашение еще с двумя компаниями. Уверен, что эти шаги пойдут на пользу нашим предприятиям и будут способствовать упрочнению международных связей региона", - цитирует пресс-служба слова Никитина.ООО "МАЗ" (Минский автомобильный завод) производит широкий модельный ряд грузовой, прицепной и спецтехники, а также пассажирский транспорт. ООО "Торговый дом "Бобруйскагромаш" специализируется на сельхозтехнике – прицепах, кормоуборочных машинах, сеялках, технике для внесения удобрений, почвообрабатывающем оборудовании.
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экономика, глеб никитин, нижегородская область, белоруссия, нижний новгород
17:21 20.05.2022
 
В Нижнем Новгороде появится дилерский центр белорусской сельхозтехники

В Нижнем Новгороде появится дилерский центр белорусской сельхозтехники

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПосевные работы
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая — РИА Новости. Дилерский центр сельхоз- и автомобильной техники белорусского производства будет создан в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Подписание соответствующих соглашений между нижегородским ООО "Аквинет" (входит в ГК "Агат") с ОАО "МАЗ" и ООО "Торговый дом "Бобруйскагромаш" состоялось в рамках заседания совета делового сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии, которое прошло в Минске под председательством губернатора Глеба Никитина и заместителя премьер-министра республики Анатолия Сивака.
"В рамках соглашений планируется обеспечить поставки востребованной техники и запасных частей в дилерский центр, который будет создан в Нижнем Новгороде на базе ГК "Агат". Объем инвестиций в проект составит около 500 миллионов рублей. Будет создано примерно 100 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Нижегородской области, нижегородские предприятия уже долгие годы активно сотрудничают с производителями белорусской спецтехники и сельхозтехники, а в условиях санкционной политики недружественных стран эта связь станет еще прочнее.
"В Нижегородской области используется более 60% сельхозтехники, производящейся в Республике Беларусь, – тракторы, комбайны, сеялки и другое оборудование. Нередко можно встретить грузовую и спецтехнику минского производства. В свете последних событий стало очевидно, что востребованность этой продукции будет только расти. При этом покупателям важно не только удобно приобрести продукцию, но и получить полный спектр услуг. В регионе на базе Лукояновского губернского колледжа в 2021 году был открыт торгово-сервисный центр Минского тракторного завода, и сейчас заключено соглашение еще с двумя компаниями. Уверен, что эти шаги пойдут на пользу нашим предприятиям и будут способствовать упрочнению международных связей региона", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
ООО "МАЗ" (Минский автомобильный завод) производит широкий модельный ряд грузовой, прицепной и спецтехники, а также пассажирский транспорт. ООО "Торговый дом "Бобруйскагромаш" специализируется на сельхозтехнике – прицепах, кормоуборочных машинах, сеялках, технике для внесения удобрений, почвообрабатывающем оборудовании.
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