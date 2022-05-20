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ЦБ с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи и покупку валюты "с плечом" - РИА Новости, 20.05.2022
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ЦБ с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи и покупку валюты "с плечом"
ЦБ с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи и покупку валюты "с плечом" - РИА Новости, 20.05.2022
ЦБ с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи и покупку валюты "с плечом"
Банк России отменяет запрет для физлиц на короткие продажи на бирже и запрет на покупку валюты на заемные средства ("с плечом"), следует из предписания... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:29
2022-05-20T18:46
экономика
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Банк России отменяет запрет для физлиц на короткие продажи на бирже и запрет на покупку валюты на заемные средства ("с плечом"), следует из предписания регулятора брокерам, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Речь идет о прекращении действия предписаний от 24 и 27 февраля. ЦБ обосновывает его пунктом 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", также инициатива мотивируется законными интересами инвесторов на финансовых рынках.Ограничения вводились в связи с макроэкономической ситуацией. Их целью было уменьшение рисков и ограничение волатильности.
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экономика
15:29 20.05.2022 (обновлено: 18:46 20.05.2022)
 
ЦБ с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи и покупку валюты "с плечом"

ЦБ с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи и покупку валюты "с плечом"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании Центрального банка России
Государственный флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Банк России отменяет запрет для физлиц на короткие продажи на бирже и запрет на покупку валюты на заемные средства ("с плечом"), следует из предписания регулятора брокерам, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Речь идет о прекращении действия предписаний от 24 и 27 февраля. ЦБ обосновывает его пунктом 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", также инициатива мотивируется законными интересами инвесторов на финансовых рынках.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 12:20
Орешкин назвал курс рубля абсолютно рыночным
Ограничения вводились в связи с макроэкономической ситуацией. Их целью было уменьшение рисков и ограничение волатильности.
 
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