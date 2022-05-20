https://ria.ru/20220520/tsb-1789750902.html

ЦБ с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи и покупку валюты "с плечом"

ЦБ с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи и покупку валюты "с плечом" - РИА Новости, 20.05.2022

ЦБ с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи и покупку валюты "с плечом"

Банк России отменяет запрет для физлиц на короткие продажи на бирже и запрет на покупку валюты на заемные средства ("с плечом"), следует из предписания... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:29

2022-05-20T15:29

2022-05-20T18:46

экономика

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Банк России отменяет запрет для физлиц на короткие продажи на бирже и запрет на покупку валюты на заемные средства ("с плечом"), следует из предписания регулятора брокерам, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Речь идет о прекращении действия предписаний от 24 и 27 февраля. ЦБ обосновывает его пунктом 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", также инициатива мотивируется законными интересами инвесторов на финансовых рынках.Ограничения вводились в связи с макроэкономической ситуацией. Их целью было уменьшение рисков и ограничение волатильности.

https://ria.ru/20220519/rubl-1789425227.html

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экономика