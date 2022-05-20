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Росздравнадзор проверит соблюдение требований к работе фельдшерских пунктов - РИА Новости, 20.05.2022
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Росздравнадзор проверит соблюдение требований к работе фельдшерских пунктов
Росздравнадзор проверит соблюдение требований к работе фельдшерских пунктов - РИА Новости, 20.05.2022
Росздравнадзор проверит соблюдение требований к работе фельдшерских пунктов
Росздравнадзор после критики со стороны спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко проверит соблюдение лицензионных требований медорганизациями, в структуре... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:15
2022-05-20T17:15
общество
здоровье - общество
владимир путин
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Росздравнадзор после критики со стороны спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко проверит соблюдение лицензионных требований медорганизациями, в структуре которых работают фельдшерско-акушерские пункты, сообщила пресс-служба Минздрава России.Соблюдение одного из лицензионных требований - предоставление сведений в Единую информационную систему в сфере здравоохранения - невозможно без компьютеров, уточнили в пресс-службе. Ранее спикер Совета Федерации заявила, что Минздрав должен обеспечить установку компьютеров в 3 тысячах фельдшерско-акушерских пунктов по России, иначе ведомству грозят серьёзные разбирательства из-за формального выполнения поручения президента Владимира Путина."По поручению Минздрава Росздравнадзор проверит соблюдение лицензионных требований медицинскими организациями, в структуре которых работают фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты. Предоставление сведений в Единую информационную систему в сфере здравоохранения подразделениями, оказывающими медицинскую помощь, является лицензионным требованием и обязательно к исполнению. Но без установленного персонального компьютера и медицинской информационной системы его соблюдение невозможно",- говорится в сообщении.На сегодняшний день на 28 603 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктах, подключенных к интернету, установлено 28 128 автоматизированных рабочих мест, подключенных к медицинским информационным системам, отметили в пресс-службе.
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общество, здоровье - общество, владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), совет федерации рф
17:15 20.05.2022
 
Росздравнадзор проверит соблюдение требований к работе фельдшерских пунктов

Росздравнадзор проверит соблюдение лицензионных требований к работе фельдшерских пунктов

© Фото : Правительство Тверской областиФАП в Тверской области
ФАП в Тверской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : Правительство Тверской области
ФАП в Тверской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Росздравнадзор после критики со стороны спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко проверит соблюдение лицензионных требований медорганизациями, в структуре которых работают фельдшерско-акушерские пункты, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Соблюдение одного из лицензионных требований - предоставление сведений в Единую информационную систему в сфере здравоохранения - невозможно без компьютеров, уточнили в пресс-службе. Ранее спикер Совета Федерации заявила, что Минздрав должен обеспечить установку компьютеров в 3 тысячах фельдшерско-акушерских пунктов по России, иначе ведомству грозят серьёзные разбирательства из-за формального выполнения поручения президента Владимира Путина.
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Замартынье Добровского района - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
15:44
Более 26 тысяч фельдшерских пунктов подключили к скоростному интернету
"По поручению Минздрава Росздравнадзор проверит соблюдение лицензионных требований медицинскими организациями, в структуре которых работают фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты. Предоставление сведений в Единую информационную систему в сфере здравоохранения подразделениями, оказывающими медицинскую помощь, является лицензионным требованием и обязательно к исполнению. Но без установленного персонального компьютера и медицинской информационной системы его соблюдение невозможно",- говорится в сообщении.
На сегодняшний день на 28 603 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктах, подключенных к интернету, установлено 28 128 автоматизированных рабочих мест, подключенных к медицинским информационным системам, отметили в пресс-службе.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Совет Федерации РФ
 
 
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