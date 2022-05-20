https://ria.ru/20220520/trebovaniya-1789786118.html

Росздравнадзор проверит соблюдение требований к работе фельдшерских пунктов

Росздравнадзор проверит соблюдение требований к работе фельдшерских пунктов - РИА Новости, 20.05.2022

Росздравнадзор проверит соблюдение требований к работе фельдшерских пунктов

Росздравнадзор после критики со стороны спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко проверит соблюдение лицензионных требований медорганизациями, в структуре... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:15

2022-05-20T17:15

2022-05-20T17:15

общество

здоровье - общество

владимир путин

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Росздравнадзор после критики со стороны спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко проверит соблюдение лицензионных требований медорганизациями, в структуре которых работают фельдшерско-акушерские пункты, сообщила пресс-служба Минздрава России.Соблюдение одного из лицензионных требований - предоставление сведений в Единую информационную систему в сфере здравоохранения - невозможно без компьютеров, уточнили в пресс-службе. Ранее спикер Совета Федерации заявила, что Минздрав должен обеспечить установку компьютеров в 3 тысячах фельдшерско-акушерских пунктов по России, иначе ведомству грозят серьёзные разбирательства из-за формального выполнения поручения президента Владимира Путина."По поручению Минздрава Росздравнадзор проверит соблюдение лицензионных требований медицинскими организациями, в структуре которых работают фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты. Предоставление сведений в Единую информационную систему в сфере здравоохранения подразделениями, оказывающими медицинскую помощь, является лицензионным требованием и обязательно к исполнению. Но без установленного персонального компьютера и медицинской информационной системы его соблюдение невозможно",- говорится в сообщении.На сегодняшний день на 28 603 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктах, подключенных к интернету, установлено 28 128 автоматизированных рабочих мест, подключенных к медицинским информационным системам, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220520/internet-1789755057.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), совет федерации рф