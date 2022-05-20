Росздравнадзор проверит соблюдение требований к работе фельдшерских пунктов
Росздравнадзор проверит соблюдение лицензионных требований к работе фельдшерских пунктов
ФАП в Тверской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Росздравнадзор после критики со стороны спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко проверит соблюдение лицензионных требований медорганизациями, в структуре которых работают фельдшерско-акушерские пункты, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Соблюдение одного из лицензионных требований - предоставление сведений в Единую информационную систему в сфере здравоохранения - невозможно без компьютеров, уточнили в пресс-службе. Ранее спикер Совета Федерации заявила, что Минздрав должен обеспечить установку компьютеров в 3 тысячах фельдшерско-акушерских пунктов по России, иначе ведомству грозят серьёзные разбирательства из-за формального выполнения поручения президента Владимира Путина.
"По поручению Минздрава Росздравнадзор проверит соблюдение лицензионных требований медицинскими организациями, в структуре которых работают фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты. Предоставление сведений в Единую информационную систему в сфере здравоохранения подразделениями, оказывающими медицинскую помощь, является лицензионным требованием и обязательно к исполнению. Но без установленного персонального компьютера и медицинской информационной системы его соблюдение невозможно",- говорится в сообщении.
На сегодняшний день на 28 603 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктах, подключенных к интернету, установлено 28 128 автоматизированных рабочих мест, подключенных к медицинским информационным системам, отметили в пресс-службе.