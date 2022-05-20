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Врач рассказал, какие травмы нельзя закрывать наглухо
Врач рассказал, какие травмы нельзя закрывать наглухо - РИА Новости, 20.05.2022
Врач рассказал, какие травмы нельзя закрывать наглухо
Травмы, связанные с повреждением кожи, нельзя закрывать наглухо, так как отсутствие воздуха в ране способствует развитию анаэробных микроорганизмов, сообщил РИА РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T06:50
2022-05-20T06:50
2022-05-20T06:50
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Травмы, связанные с повреждением кожи, нельзя закрывать наглухо, так как отсутствие воздуха в ране способствует развитию анаэробных микроорганизмов, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Петр Давыдов во Всемирный день травматолога.По словам врача, столбняк не является распространенным заболеванием, потому что подавляющее число населения имеют вакцину."Но если человек вдруг пренебрег вакцинацией и получил даже банальную ссадину на открытом пространстве, мы всегда рекомендуем пройти противостолбнячную вакцинацию. Но столбняк не такая частая проблема, потому что многие люди имеют иммунитет. Следует упомянуть, что столбняк — анаэробная инфекция, поэтому все травмы, связанные с повреждением кожных покровов ни в коем случае нельзя закрывать наглухо, как многие пациенты любят делать, залепляя лейкопластырями, компрессами, затрудняя доступ воздуха в рану. Отсутствие воздуха в ране способствует развитию анаэробных микроорганизмов, которые приводят к гораздо более серьезным состояниям, чем столбняк", — подчеркнул Давыдов.
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общество, здоровье, москва, петр давыдов, россия
Врач рассказал, какие травмы нельзя закрывать наглухо
Врач Давыдов: связанные с повреждением кожи травмы нельзя закрывать наглухо