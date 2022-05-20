https://ria.ru/20220520/travma-1789640208.html

Врач назвал самую опасную для человека травму

Врач назвал самую опасную для человека травму - РИА Новости, 20.05.2022

Врач назвал самую опасную для человека травму

Самая опасная травма для человека — повреждение головы, и для того, чтобы минимизировать риски, нужно прежде всего смотреть по сторонам и под ноги, не... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T07:28

2022-05-20T07:28

2022-05-20T09:36

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Самая опасная травма для человека — повреждение головы, и для того, чтобы минимизировать риски, нужно прежде всего смотреть по сторонам и под ноги, не переусердствовать в повседневной активной деятельности, сообщил РИА Новости заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Петр Давыдов во Всемирный день травматолога.По словам заместителя главного врача, чаще всего в летний период обращаются с травмами опорно-двигательного аппарата, головы, различными поверхностными травмами кожи, связанными с воздействием тупых или острых предметов либо с падением человека на ровной поверхности. Есть и небольшое количество различных бытовых травм и несчастных случаев."Самым главным критерием серьезности травмы служит наличие кровотечения, когда кровь обильно истекает из раны. Кровотечение — это всегда серьезное осложнение травмы, и если оно есть, то его надо останавливать, — это одна из главных причин вызова скорой помощи. Из других травм наиболее опасны травмы головы, поэтому они требуют пристального наблюдения и исключения осложнений, например тяжелой черепно-мозговой травмы. Также необходимо вызывать скорую помощь при деформации конечности по оси, когда мы видим "неестественное" искривление конечности, это также требует обращения за помощью, так как связано с переломом или тяжелым вывихом, при которых необходимо участие специалиста", — сказал Давыдов.Он отметил, что нельзя сказать, что летом число травм сильно повышается, есть равномерное распределение травм относительно всего времени года."Как минимизировать риски получения травм? В первую очередь — личная безопасность, связанная со всем известными общепринятыми правилами безопасности жизнедеятельности. Надо смотреть всегда по сторонам, иметь обувь на нескользкой подошве, ограничить от действий, которые могли бы быть травмоопасными, хотя бы смотреть под ноги и не переусердствовать в повседневной деятельности, излишне полагаясь на свои силы", — добавил врач.

https://ria.ru/20220203/golenostop-1770963964.html

https://ria.ru/20220520/travmy-1789638489.html

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петр давыдов, общество, здоровье, москва, россия