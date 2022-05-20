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"Нафтогаз" намерен судиться с "Газпромом" из-за платежей за транзит газа - РИА Новости, 20.05.2022
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"Нафтогаз" намерен судиться с "Газпромом" из-за платежей за транзит газа
"Нафтогаз" намерен судиться с "Газпромом" из-за платежей за транзит газа - РИА Новости, 20.05.2022
"Нафтогаз" намерен судиться с "Газпромом" из-за платежей за транзит газа
В "Нафтогазе" считают, что у компании начинается спор с "Газпромом" по поводу платежей за транзит газа, вероятно, вопрос будет решаться в арбитраже, заявил... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:41
2022-05-20T13:06
экономика
россия
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нафтогаз украины
газпром
природный газ
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ЛОНДОН, 20 мая – РИА Новости. В "Нафтогазе" считают, что у компании начинается спор с "Газпромом" по поводу платежей за транзит газа, вероятно, вопрос будет решаться в арбитраже, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко."Похоже на то, что у нас начинается спор относительно транзита газа через Украину, и похоже на то, что у нас будет новый арбитраж между "Нафтогазом" и "Газпромом" по поводу транзита и платежей за транзит", - сказал Витренко в интервью телеканалу Sky News.Транзитный договор "Газпрома" и Украины на текущий год предполагает прокачку 40 миллиардов кубометров газа. Компания может ежедневно бронировать 109,6 миллиона кубометров, а Украина со своей стороны обязана предоставить "Газпрому" мощности под прокачку. Российская компания может поставлять и меньше газа, но обязана полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати".Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявлял тогда, что компания полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с контрактом и операторским соглашением, а услуги транзита полностью оплачены.
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экономика, россия, украина, нафтогаз украины, газпром, природный газ
12:41 20.05.2022 (обновлено: 13:06 20.05.2022)
 
"Нафтогаз" намерен судиться с "Газпромом" из-за платежей за транзит газа

Глава "Нафтогаза" Витренко не исключил арбитража с "Газпромом" из-за платежей за транзит

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция на Украине
Газокомпрессорная станция на Украине - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Александр Максименко
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Газокомпрессорная станция на Украине. Архивное фото
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ЛОНДОН, 20 мая – РИА Новости. В "Нафтогазе" считают, что у компании начинается спор с "Газпромом" по поводу платежей за транзит газа, вероятно, вопрос будет решаться в арбитраже, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Похоже на то, что у нас начинается спор относительно транзита газа через Украину, и похоже на то, что у нас будет новый арбитраж между "Нафтогазом" и "Газпромом" по поводу транзита и платежей за транзит", - сказал Витренко в интервью телеканалу Sky News.
Транзитный договор "Газпрома" и Украины на текущий год предполагает прокачку 40 миллиардов кубометров газа. Компания может ежедневно бронировать 109,6 миллиона кубометров, а Украина со своей стороны обязана предоставить "Газпрому" мощности под прокачку. Российская компания может поставлять и меньше газа, но обязана полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати".
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявлял тогда, что компания полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с контрактом и операторским соглашением, а услуги транзита полностью оплачены.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 08:00
У "Газпрома" и Европы появилась общая цель
 
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