Рейтинг@Mail.ru
Суд завершил банкротство финансовой дочки "Трансаэро" - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/transaero-1789789702.html
Суд завершил банкротство финансовой дочки "Трансаэро"
Суд завершил банкротство финансовой дочки "Трансаэро" - РИА Новости, 20.05.2022
Суд завершил банкротство финансовой дочки "Трансаэро"
Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении "дочки" авиакомпании "Трансаэро" – ООО "Трансаэро-финансы", занимавшейся размещением и... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:24
2022-05-20T17:24
экономика
россия
трансаэро
федеральная налоговая служба (фнс россии)
судьба авиакомпании "трансаэро"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40654/51/406545120_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_8a88713d8a3d189b8d0fda72a9a0790b.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении "дочки" авиакомпании "Трансаэро" – ООО "Трансаэро-финансы", занимавшейся размещением и обслуживанием облигаций, следует из опубликованного в пятницу определения суда.Суд удовлетворил соответствующее ходатайство конкурсного управляющего Сергея Лямова. В судебном акте уточняется, что управляющим "исполнены мероприятия по выявлению, формированию, оценке и реализации конкурсной массы", сумма от реализации выявленного имущества должника составила около 16 тысяч рублей.Все эти деньги были направлены на погашение текущих расходов. При этом реестр требований кредиторов сформирован в объеме около 8,5 миллиарда рублей, и требования кредиторов не погашались. Кредиторами компании "Трансаэро-финансы" являются авиакомпания "Трансаэро" с требованиями на сумму более 4,3 миллиарда рублей, банк ВТБ – более 4 миллиардов рублей, а также ФНС России."Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд, либо такие требования признаны арбитражным судом необоснованными", - говорится в определении суда.Дело о банкротстве ООО "Трансаэро-финансы" было возбуждено по заявлению материнской авиакомпании в декабре 2016 года. Суд в октябре 2017 года признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство. На момент вынесения решения о банкротстве в реестр требований кредиторов уже были включены обязательства перед тремя кредиторами на сумму около 8,5 миллиарда рублей.Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2017 года признал "Трансаэро" банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.
https://ria.ru/20220324/arest-1779812209.html
https://ria.ru/20161102/1480560412.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40654/51/406545120_211:0:2732:1891_1920x0_80_0_0_876649d25a56aa603ce4ea3fe72701ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, трансаэро, федеральная налоговая служба (фнс россии), судьба авиакомпании "трансаэро"
17:24 20.05.2022
 
Суд завершил банкротство финансовой дочки "Трансаэро"

Суд завершил банкротство дочки "Трансаэро", задолжавшей кредиторам 8,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание авиакомпании "Трансаэро"
Здание авиакомпании Трансаэро - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание авиакомпании "Трансаэро". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении "дочки" авиакомпании "Трансаэро" – ООО "Трансаэро-финансы", занимавшейся размещением и обслуживанием облигаций, следует из опубликованного в пятницу определения суда.
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство конкурсного управляющего Сергея Лямова. В судебном акте уточняется, что управляющим "исполнены мероприятия по выявлению, формированию, оценке и реализации конкурсной массы", сумма от реализации выявленного имущества должника составила около 16 тысяч рублей.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 11:26
Акционеры "Трансаэро" не смогли оспорить арест своих активов
Все эти деньги были направлены на погашение текущих расходов. При этом реестр требований кредиторов сформирован в объеме около 8,5 миллиарда рублей, и требования кредиторов не погашались. Кредиторами компании "Трансаэро-финансы" являются авиакомпания "Трансаэро" с требованиями на сумму более 4,3 миллиарда рублей, банк ВТБ – более 4 миллиардов рублей, а также ФНС России.
"Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд, либо такие требования признаны арбитражным судом необоснованными", - говорится в определении суда.
Дело о банкротстве ООО "Трансаэро-финансы" было возбуждено по заявлению материнской авиакомпании в декабре 2016 года. Суд в октябре 2017 года признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство. На момент вынесения решения о банкротстве в реестр требований кредиторов уже были включены обязательства перед тремя кредиторами на сумму около 8,5 миллиарда рублей.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2017 года признал "Трансаэро" банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.
Логотип авиакомпании Трансаэро на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2016
2 ноября 2016, 18:31
Авиакомпания "Трансаэро"
 
ЭкономикаРоссияТрансаэроФедеральная налоговая служба (ФНС России)Судьба авиакомпании "Трансаэро"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала