https://ria.ru/20220520/transaero-1789789702.html

Суд завершил банкротство финансовой дочки "Трансаэро"

Суд завершил банкротство финансовой дочки "Трансаэро" - РИА Новости, 20.05.2022

Суд завершил банкротство финансовой дочки "Трансаэро"

Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении "дочки" авиакомпании "Трансаэро" – ООО "Трансаэро-финансы", занимавшейся размещением и... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:24

2022-05-20T17:24

2022-05-20T17:24

экономика

россия

трансаэро

федеральная налоговая служба (фнс россии)

судьба авиакомпании "трансаэро"

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы завершил конкурсное производство в отношении "дочки" авиакомпании "Трансаэро" – ООО "Трансаэро-финансы", занимавшейся размещением и обслуживанием облигаций, следует из опубликованного в пятницу определения суда.Суд удовлетворил соответствующее ходатайство конкурсного управляющего Сергея Лямова. В судебном акте уточняется, что управляющим "исполнены мероприятия по выявлению, формированию, оценке и реализации конкурсной массы", сумма от реализации выявленного имущества должника составила около 16 тысяч рублей.Все эти деньги были направлены на погашение текущих расходов. При этом реестр требований кредиторов сформирован в объеме около 8,5 миллиарда рублей, и требования кредиторов не погашались. Кредиторами компании "Трансаэро-финансы" являются авиакомпания "Трансаэро" с требованиями на сумму более 4,3 миллиарда рублей, банк ВТБ – более 4 миллиардов рублей, а также ФНС России."Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд, либо такие требования признаны арбитражным судом необоснованными", - говорится в определении суда.Дело о банкротстве ООО "Трансаэро-финансы" было возбуждено по заявлению материнской авиакомпании в декабре 2016 года. Суд в октябре 2017 года признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство. На момент вынесения решения о банкротстве в реестр требований кредиторов уже были включены обязательства перед тремя кредиторами на сумму около 8,5 миллиарда рублей.Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сентябре 2017 года признал "Трансаэро" банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.

https://ria.ru/20220324/arest-1779812209.html

https://ria.ru/20161102/1480560412.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, трансаэро, федеральная налоговая служба (фнс россии), судьба авиакомпании "трансаэро"