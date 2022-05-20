https://ria.ru/20220520/torgovlya-1789727776.html

Запад хочет парализовать торговые связи с Россией, заявил Мишустин

Запад хочет парализовать торговые связи с Россией, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.05.2022

Запад хочет парализовать торговые связи с Россией, заявил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западные санкции против России нелегитимны, Запад хочет парализовать торговые связи с РФ. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:21

2022-05-20T14:21

2022-05-20T14:46

михаил мишустин

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санкции в отношении россии

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торговля

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западные санкции против России нелегитимны, Запад хочет парализовать торговые связи с РФ."Недружественные государства, развязавшие против нас настоящую экономическую войну, преследуют собственные конъюнктурные интересы. Их цель - ограничить наш национальный суверенитет, разрушить основы государства, любой ценой сохранить иллюзию доминирования Соединенных Штатов Америки и коллективного Запада в глобальной политике и экономике, получить для себя неконкурентные преимущества, ни при каких условиях не допустить установления системы справедливых и равноправных межгосударственных отношений", - сказал он на заседании совета глав правительств стран СНГ.Мишустин отметил, что Запад хочет "подчинить своей воле тех, кто не согласен с такими претензиями на гегемонию"."Недружественные страны не скрывают намерений парализовать внешние торговые связи с Россией, нанести максимальный ущерб экономическому и социальному развитию. Но специфика глобальной экономики и торговли в том, что санкционные ограничения с учетом наших ответных мер бумерангом бьют по Западу. С точки зрения международного права санкции полностью нелегитимны", - заявил российский премьер.Мишустин добавил, что они нарушают торговые, инвестиционные связи, ведут к ухудшению деловой среды, "ставят мир на грань масштабного экономического кризиса, чреватого серьезными последствиями для всех государств".

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789728303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

михаил мишустин, россия, снг, в мире, санкции, санкции в отношении россии, экономика, торговля