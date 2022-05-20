14:21 20.05.2022 (обновлено: 14:46 20.05.2022)
Запад хочет парализовать торговые связи с Россией, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: Запад хочет парализовать торговые связи с Россией
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западные санкции против России нелегитимны, Запад хочет парализовать торговые связи с РФ.
"Запад пытается изолировать нас от мировой экономики, но сделать это не удастся. Мы адаптируемся к новым реалиям и обеспечим поступательное развитие экономики. России не привыкать работать в санкционных условиях, и они не помешают нам укреплять конструктивное взаимодействие с нашими друзьями и партнерами", - сказал Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ.
"Недружественные государства, развязавшие против нас настоящую экономическую войну, преследуют собственные конъюнктурные интересы. Их цель - ограничить наш национальный суверенитет, разрушить основы государства, любой ценой сохранить иллюзию доминирования Соединенных Штатов Америки и коллективного Запада в глобальной политике и экономике, получить для себя неконкурентные преимущества, ни при каких условиях не допустить установления системы справедливых и равноправных межгосударственных отношений", - сказал он на заседании совета глав правительств стран СНГ.
Мишустин отметил, что Запад хочет "подчинить своей воле тех, кто не согласен с такими претензиями на гегемонию".
"Недружественные страны не скрывают намерений парализовать внешние торговые связи с Россией, нанести максимальный ущерб экономическому и социальному развитию. Но специфика глобальной экономики и торговли в том, что санкционные ограничения с учетом наших ответных мер бумерангом бьют по Западу. С точки зрения международного права санкции полностью нелегитимны", - заявил российский премьер.
Мишустин добавил, что они нарушают торговые, инвестиционные связи, ведут к ухудшению деловой среды, "ставят мир на грань масштабного экономического кризиса, чреватого серьезными последствиями для всех государств".