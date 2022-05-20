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Запад хочет парализовать торговые связи с Россией, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.05.2022
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Запад хочет парализовать торговые связи с Россией, заявил Мишустин
Запад хочет парализовать торговые связи с Россией, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.05.2022
Запад хочет парализовать торговые связи с Россией, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западные санкции против России нелегитимны, Запад хочет парализовать торговые связи с РФ. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:21
2022-05-20T14:46
михаил мишустин
россия
снг
в мире
санкции
санкции в отношении россии
экономика
торговля
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западные санкции против России нелегитимны, Запад хочет парализовать торговые связи с РФ."Недружественные государства, развязавшие против нас настоящую экономическую войну, преследуют собственные конъюнктурные интересы. Их цель - ограничить наш национальный суверенитет, разрушить основы государства, любой ценой сохранить иллюзию доминирования Соединенных Штатов Америки и коллективного Запада в глобальной политике и экономике, получить для себя неконкурентные преимущества, ни при каких условиях не допустить установления системы справедливых и равноправных межгосударственных отношений", - сказал он на заседании совета глав правительств стран СНГ.Мишустин отметил, что Запад хочет "подчинить своей воле тех, кто не согласен с такими претензиями на гегемонию"."Недружественные страны не скрывают намерений парализовать внешние торговые связи с Россией, нанести максимальный ущерб экономическому и социальному развитию. Но специфика глобальной экономики и торговли в том, что санкционные ограничения с учетом наших ответных мер бумерангом бьют по Западу. С точки зрения международного права санкции полностью нелегитимны", - заявил российский премьер.Мишустин добавил, что они нарушают торговые, инвестиционные связи, ведут к ухудшению деловой среды, "ставят мир на грань масштабного экономического кризиса, чреватого серьезными последствиями для всех государств".
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михаил мишустин, россия, снг, в мире, санкции, санкции в отношении россии, экономика, торговля
14:21 20.05.2022 (обновлено: 14:46 20.05.2022)
 
Запад хочет парализовать торговые связи с Россией, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: Запад хочет парализовать торговые связи с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западные санкции против России нелегитимны, Запад хочет парализовать торговые связи с РФ.
"Запад пытается изолировать нас от мировой экономики, но сделать это не удастся. Мы адаптируемся к новым реалиям и обеспечим поступательное развитие экономики. России не привыкать работать в санкционных условиях, и они не помешают нам укреплять конструктивное взаимодействие с нашими друзьями и партнерами", - сказал Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ.
"Недружественные государства, развязавшие против нас настоящую экономическую войну, преследуют собственные конъюнктурные интересы. Их цель - ограничить наш национальный суверенитет, разрушить основы государства, любой ценой сохранить иллюзию доминирования Соединенных Штатов Америки и коллективного Запада в глобальной политике и экономике, получить для себя неконкурентные преимущества, ни при каких условиях не допустить установления системы справедливых и равноправных межгосударственных отношений", - сказал он на заседании совета глав правительств стран СНГ.
Мишустин отметил, что Запад хочет "подчинить своей воле тех, кто не согласен с такими претензиями на гегемонию".
"Недружественные страны не скрывают намерений парализовать внешние торговые связи с Россией, нанести максимальный ущерб экономическому и социальному развитию. Но специфика глобальной экономики и торговли в том, что санкционные ограничения с учетом наших ответных мер бумерангом бьют по Западу. С точки зрения международного права санкции полностью нелегитимны", - заявил российский премьер.
Мишустин добавил, что они нарушают торговые, инвестиционные связи, ведут к ухудшению деловой среды, "ставят мир на грань масштабного экономического кризиса, чреватого серьезными последствиями для всех государств".
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 14:22
WP рассказала о страхе Запада вводить новые санкции против России
 
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