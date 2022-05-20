https://ria.ru/20220520/torgi-1789840170.html
Биржа Nord Pool уведомила "Интер РАО" о приостановке торгов электроэнергией
Биржа Nord Pool уведомила "Интер РАО" о приостановке торгов электроэнергией - РИА Новости, 20.05.2022
Биржа Nord Pool уведомила "Интер РАО" о приостановке торгов электроэнергией
Российская компания "Интер РАО" получила уведомление биржи о приостановке торгов российской электроэнергией в связи с риском невозможности оплаты российской... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T20:42
2022-05-20T20:42
2022-05-20T20:42
экономика
россия
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151390/82/1513908240_0:52:3457:1997_1920x0_80_0_0_296a8a47dae79486af821435d913cfc2.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российская компания "Интер РАО" получила уведомление биржи о приостановке торгов российской электроэнергией в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии, сообщил журналистам представитель компании.Как отмечается в сообщении Минэнерго Литвы, приостановка торгов вступит в силу в воскресенье. Литовский оператор Litgrid также заявил, что страна с 22 мая прекращает импорт российского электричества.С 14 мая российская компания уже прекратила поставки электроэнергии в Финляндию."Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,7 гигаватта. Кроме того, "Интер РАО" - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.Nord Pool - энергетическая биржа Северных стран и государств Балтии.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
россия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151390/82/1513908240_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_9b4b5f77ac4258e4e91412b275597a12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, литва
Биржа Nord Pool уведомила "Интер РАО" о приостановке торгов электроэнергией
"Интер РАО" получила уведомление от биржи Nord Pool о приостановке торгов электроэнергией