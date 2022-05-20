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Биржа Nord Pool уведомила "Интер РАО" о приостановке торгов электроэнергией - РИА Новости, 20.05.2022
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Биржа Nord Pool уведомила "Интер РАО" о приостановке торгов электроэнергией
Биржа Nord Pool уведомила "Интер РАО" о приостановке торгов электроэнергией - РИА Новости, 20.05.2022
Биржа Nord Pool уведомила "Интер РАО" о приостановке торгов электроэнергией
Российская компания "Интер РАО" получила уведомление биржи о приостановке торгов российской электроэнергией в связи с риском невозможности оплаты российской... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T20:42
2022-05-20T20:42
экономика
россия
литва
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российская компания "Интер РАО" получила уведомление биржи о приостановке торгов российской электроэнергией в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии, сообщил журналистам представитель компании.Как отмечается в сообщении Минэнерго Литвы, приостановка торгов вступит в силу в воскресенье. Литовский оператор Litgrid также заявил, что страна с 22 мая прекращает импорт российского электричества.С 14 мая российская компания уже прекратила поставки электроэнергии в Финляндию."Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,7 гигаватта. Кроме того, "Интер РАО" - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.Nord Pool - энергетическая биржа Северных стран и государств Балтии.
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экономика, россия, литва
20:42 20.05.2022
 
Биржа Nord Pool уведомила "Интер РАО" о приостановке торгов электроэнергией

"Интер РАО" получила уведомление от биржи Nord Pool о приостановке торгов электроэнергией

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТрансформаторная площадка ТЭЦ
Трансформаторная площадка ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российская компания "Интер РАО" получила уведомление биржи о приостановке торгов российской электроэнергией в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии, сообщил журналистам представитель компании.
"Интер РАО" получила уведомления Nord Pool о приостановке торговли дочерними компаниями в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении Минэнерго Литвы, приостановка торгов вступит в силу в воскресенье. Литовский оператор Litgrid также заявил, что страна с 22 мая прекращает импорт российского электричества.
С 14 мая российская компания уже прекратила поставки электроэнергии в Финляндию.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,7 гигаватта. Кроме того, "Интер РАО" - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
Nord Pool - энергетическая биржа Северных стран и государств Балтии.
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