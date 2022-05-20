https://ria.ru/20220520/torgi-1789840170.html

Биржа Nord Pool уведомила "Интер РАО" о приостановке торгов электроэнергией

Биржа Nord Pool уведомила "Интер РАО" о приостановке торгов электроэнергией - РИА Новости, 20.05.2022

Биржа Nord Pool уведомила "Интер РАО" о приостановке торгов электроэнергией

Российская компания "Интер РАО" получила уведомление биржи о приостановке торгов российской электроэнергией в связи с риском невозможности оплаты российской... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T20:42

2022-05-20T20:42

2022-05-20T20:42

экономика

россия

литва

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российская компания "Интер РАО" получила уведомление биржи о приостановке торгов российской электроэнергией в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии, сообщил журналистам представитель компании.Как отмечается в сообщении Минэнерго Литвы, приостановка торгов вступит в силу в воскресенье. Литовский оператор Litgrid также заявил, что страна с 22 мая прекращает импорт российского электричества.С 14 мая российская компания уже прекратила поставки электроэнергии в Финляндию."Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,7 гигаватта. Кроме того, "Интер РАО" - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.Nord Pool - энергетическая биржа Северных стран и государств Балтии.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

литва

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, литва