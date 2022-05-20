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Памятник Вячеславу Тихонову открыли в подмосковном Павловском Посаде - РИА Новости, 20.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220520/tikhonov-1789664137.html
Памятник Вячеславу Тихонову открыли в подмосковном Павловском Посаде
Памятник Вячеславу Тихонову открыли в подмосковном Павловском Посаде - РИА Новости, 20.05.2022
Памятник Вячеславу Тихонову открыли в подмосковном Павловском Посаде
Памятник Вячеславу Тихонову, открыли на его родине в подмосковном Павловском Посаде, сообщили в региональном комитете туризма. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:13
2022-05-20T11:13
культура
новости культуры
вячеслав тихонов
павловский посад
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Памятник Вячеславу Тихонову, открыли на его родине в подмосковном Павловском Посаде, сообщили в региональном комитете туризма.Монумент из бронзы и гранита установили на пересечении улиц Герцена и Кирова. В церемонии открытия участвовали министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова, глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, дочь артиста Анна Тихонова и скульптор Владимир Иванов. Он признался, что источником вдохновения для него стали последние строки романа "17 мгновений весны" Юлиана Семенова. Это произведение легло в основу легендарного одноименного сериала с Тихоновым в роли советского разведчика Макса Отто фон Штирлица.После открытия памятника в городе стартовал шестой Международный кинофестиваль "17 мгновений…" имени Вячеслава Тихонова в Павлово-Покровском Доме культуры.
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новости культуры, вячеслав тихонов, павловский посад, московская область (подмосковье), звезды, знаменитости
11:13 20.05.2022
 
Памятник Вячеславу Тихонову открыли в подмосковном Павловском Посаде

Памятник Вячеславу Тихонову открыли на родине артиста в подмосковном Павловском Посаде

© Фото : Администрация городского округа Павловский ПосадПамятник Вячеславу Васильевичу Тихонову в Павловском Посаде
Памятник Вячеславу Васильевичу Тихонову в Павловском Посаде - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : Администрация городского округа Павловский Посад
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Памятник Вячеславу Тихонову, открыли на его родине в подмосковном Павловском Посаде, сообщили в региональном комитете туризма.
Монумент из бронзы и гранита установили на пересечении улиц Герцена и Кирова.
В церемонии открытия участвовали министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова, глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, дочь артиста Анна Тихонова и скульптор Владимир Иванов. Он признался, что источником вдохновения для него стали последние строки романа "17 мгновений весны" Юлиана Семенова. Это произведение легло в основу легендарного одноименного сериала с Тихоновым в роли советского разведчика Макса Отто фон Штирлица.
После открытия памятника в городе стартовал шестой Международный кинофестиваль "17 мгновений…" имени Вячеслава Тихонова в Павлово-Покровском Доме культуры.
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КультураНовости культурыВячеслав ТихоновПавловский ПосадМосковская область (Подмосковье)звездыЗнаменитости
 
 
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