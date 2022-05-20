https://ria.ru/20220520/tikhonov-1789664137.html

Памятник Вячеславу Тихонову открыли в подмосковном Павловском Посаде

Памятник Вячеславу Тихонову открыли в подмосковном Павловском Посаде - РИА Новости, 20.05.2022

Памятник Вячеславу Тихонову открыли в подмосковном Павловском Посаде

Памятник Вячеславу Тихонову, открыли на его родине в подмосковном Павловском Посаде, сообщили в региональном комитете туризма. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:13

2022-05-20T11:13

2022-05-20T11:13

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Памятник Вячеславу Тихонову, открыли на его родине в подмосковном Павловском Посаде, сообщили в региональном комитете туризма.Монумент из бронзы и гранита установили на пересечении улиц Герцена и Кирова. В церемонии открытия участвовали министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова, глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, дочь артиста Анна Тихонова и скульптор Владимир Иванов. Он признался, что источником вдохновения для него стали последние строки романа "17 мгновений весны" Юлиана Семенова. Это произведение легло в основу легендарного одноименного сериала с Тихоновым в роли советского разведчика Макса Отто фон Штирлица.После открытия памятника в городе стартовал шестой Международный кинофестиваль "17 мгновений…" имени Вячеслава Тихонова в Павлово-Покровском Доме культуры.

https://ria.ru/20220519/vangelis-1789589862.html

павловский посад

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Елена Громова

новости культуры, вячеслав тихонов, павловский посад, московская область (подмосковье), звезды, знаменитости