https://ria.ru/20220520/telefon-1789710813.html

Лукашенко рассказал, что не пользуется мобильным телефоном

Лукашенко рассказал, что не пользуется мобильным телефоном - РИА Новости, 20.05.2022

Лукашенко рассказал, что не пользуется мобильным телефоном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал пионерам, что лично не пользуется мобильным телефоном, в том числе по соображениям безопасности, а также... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:31

2022-05-20T13:31

2022-05-20T13:31

общество

технологии

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал пионерам, что лично не пользуется мобильным телефоном, в том числе по соображениям безопасности, а также посоветовал детям меньше "тыкать" в телефоны и не все время "висеть" в интернете.По информации пресс-службы главы государства, на встрече с белорусскими пионерами по случаю празднования 100-летия пионерского движения Лукашенко "рассказал, что лично не пользуется мобильным телефоном по ряду причин, в том числе из-за вопросов безопасности".Во время встречи белорусский лидер также посоветовал молодежи меньше зависать в мобильных телефонах. Он сказал, что мобильный телефон нужно использовать, прежде всего, по основному назначению - как средство для общения, а интернет - для получения необходимой информации.Президент считает мобильные средства связи большим достижением человечества, но, по его мнению, оно имеет и негативные стороны. Молодежи нужно меньше времени проводить в телефонах, чтобы не превращаться в "маленьких старичков, все время тыкающих в телефон", сказал Лукашенко."Надо иногда его в сторону отложить и заняться настоящей жизнью. А его использовать в ваши годы и особенно потом - только по необходимости. Телефон - это прежде всего средство общения и интернет. Интернет надо использовать, чтобы получить необходимую для жизни информацию, но не все время там висеть", - процитировали президента в пресс-службе.Лукашенко заметил, что современная молодежь пользуется мобильными телефонами и от этого не уйти, но нельзя попадать в зависимость от гаджетов. "Надо наших детей и молодежь хоть иногда оттаскивать от телефона, это очень важно. Наше общество скоро поймет недостатки этого, пока мы еще не все осознали, начинаем осознавать. Но здесь недостатков очень много и опасности для такого возраста ребят и девчонок", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20220517/kontsert-1789139450.html

https://ria.ru/20220520/lukashenko-1789698830.html

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общество, технологии, в мире, александр лукашенко