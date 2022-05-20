23:33 20.05.2022 (обновлено: 23:34 20.05.2022)
Пензенская область отправила в ДНР первую партию дорожной техники
Пензенская область отправила в ДНР первую партию дорожной техники
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР. Архивное фото
ПЕНЗА, 20 мая - РИА Новости. Пензенская область в пятницу отправила в Донецкую народную республику первые 15 из 240 единиц дорожно-строительной техники для восстановления разрушенной инфраструктуры, в том числе пяти мостов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Мы окажем поддержку по восстановлению, прежде всего, дорог и мостов в тех местах, где только что прошли боевые действия. К сожалению, инфраструктура там разрушена. Сегодня мы отправляем первую партию техники, которая начнет работу по реконструкции пяти мостов. В том числе двух – в зоне недавних боевых действий, когда они были взорваны вооруженными силами Украины", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства области.
По словам главы региона, первая партия автокранов, экскаваторов, бульдозеров и погрузчиков поможет капитально отремонтировать важные объекты гражданской инфраструктуры ДНР. Уточняется, что начать работы по реконструкции мостов планируется уже с 23 мая.
"В течение мая-июня еще будем направлять технику и людей. Плюсом к этому - четыре передвижных асфальтобетонных завода, дробильная техника, которая сможет готовить инертные материалы", - отметил он, уточнив, что всего регион готов отправить в Донбасс 240 единиц дорожно-строительной техники и около тысячи дорожников для проведения строительных и ремонтных работ.