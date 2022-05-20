https://ria.ru/20220520/tekhnika-1789858145.html

Пензенская область отправила в ДНР первую партию дорожной техники

Пензенская область отправила в ДНР первую партию дорожной техники - РИА Новости, 20.05.2022

Пензенская область отправила в ДНР первую партию дорожной техники

Пензенская область в пятницу отправила в Донецкую народную республику первые 15 из 240 единиц дорожно-строительной техники для восстановления разрушенной... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T23:33

2022-05-20T23:33

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пензенская область

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ПЕНЗА, 20 мая - РИА Новости. Пензенская область в пятницу отправила в Донецкую народную республику первые 15 из 240 единиц дорожно-строительной техники для восстановления разрушенной инфраструктуры, в том числе пяти мостов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.По словам главы региона, первая партия автокранов, экскаваторов, бульдозеров и погрузчиков поможет капитально отремонтировать важные объекты гражданской инфраструктуры ДНР. Уточняется, что начать работы по реконструкции мостов планируется уже с 23 мая."В течение мая-июня еще будем направлять технику и людей. Плюсом к этому - четыре передвижных асфальтобетонных завода, дробильная техника, которая сможет готовить инертные материалы", - отметил он, уточнив, что всего регион готов отправить в Донбасс 240 единиц дорожно-строительной техники и около тысячи дорожников для проведения строительных и ремонтных работ.

https://ria.ru/20220520/donbass-1789789528.html

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донбасс

пензенская область

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

донецкая народная республика, донбасс, в мире, пензенская область, россия