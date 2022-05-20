Рейтинг@Mail.ru
Власти Таиланда продлили режим ЧП по COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220520/tailand-1789831236.html
Власти Таиланда продлили режим ЧП по COVID-19
Власти Таиланда продлили режим ЧП по COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2022
Власти Таиланда продлили режим ЧП по COVID-19
Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19 еще на два месяца, оставили в силе масочный режим и разрешили после годового РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:44
2022-05-20T19:44
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
прают чан-оча
таиланд
бангкок
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762039243_0:47:2833:1641_1920x0_80_0_0_7f317e6eec7725f6492a96891c1e440f.jpg
БАНГКОК, 20 мая – РИА Новости. Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19 еще на два месяца, оставили в силе масочный режим и разрешили после годового перерыва возобновить работу ночных клубов и массажных салонов.Об этом заявил в пятницу на брифинге в Доме правительства в Бангкоке официальный представитель правительственного Центра по контролю и борьбе с COVID-19 Таиланда доктор Тхависин Висануйотхин."Сегодня на заседании полного состава Центра под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча было принято решение продлить режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавирусной инфекции еще на два месяца, с 1 июня до 31 июля", - заявил он.Режим ЧП был введен в Таиланде в марте 2020 года и постоянно продлевался через каждые два месяца на очередной двухмесячный срок. В настоящее время он действует до 31 мая.Висануйотхин также сообщил о том, что с 1 июня Центр разрешил возобновить работу развлекательных объектов, таких, как ночные клубы, караоке клубы и массажные салоны с водными процедурами. Все эти объекты с 1 июня смогут работать до полуночи.Также, по его словам, в стране отменена обязательная самоизоляция после контакта с подтвержденным больным коронавирусной инфекцией. Вместо самоизоляции теперь будет действовать требование о самонаблюдении в течение 8-10 дней после контакта с инфицированным COVID-19.Центр по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции также оставил в силе масочный режим на всей территории Таиланда, сообщил официальный представитель ведомства.
https://ria.ru/20220520/belgiya-1789826832.html
https://ria.ru/20220503/khorvatiya-1786628255.html
https://ria.ru/20220520/immunitet-1789744056.html
таиланд
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762039243_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_5c21d38dbe8ff8b4b14c883ea51328e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, прают чан-оча, таиланд, бангкок, коронавирус в россии
19:44 20.05.2022
 
Власти Таиланда продлили режим ЧП по COVID-19

Таиланд продлил режим ЧП по коронавирусу и оставил в силе масочный режим

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПокупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 20 мая – РИА Новости. Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19 еще на два месяца, оставили в силе масочный режим и разрешили после годового перерыва возобновить работу ночных клубов и массажных салонов.
Об этом заявил в пятницу на брифинге в Доме правительства в Бангкоке официальный представитель правительственного Центра по контролю и борьбе с COVID-19 Таиланда доктор Тхависин Висануйотхин.
Брюссель - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 19:27Распространение коронавируса
Власти Бельгии снимают ряд коронавирусных ограничений
"Сегодня на заседании полного состава Центра под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча было принято решение продлить режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавирусной инфекции еще на два месяца, с 1 июня до 31 июля", - заявил он.
Режим ЧП был введен в Таиланде в марте 2020 года и постоянно продлевался через каждые два месяца на очередной двухмесячный срок. В настоящее время он действует до 31 мая.
Висануйотхин также сообщил о том, что с 1 июня Центр разрешил возобновить работу развлекательных объектов, таких, как ночные клубы, караоке клубы и массажные салоны с водными процедурами. Все эти объекты с 1 июня смогут работать до полуночи.
Вид на исторический центр города Дубровник - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 11:38Туризм
Хорватия отменила все ковидные ограничения на въезд туристов
Также, по его словам, в стране отменена обязательная самоизоляция после контакта с подтвержденным больным коронавирусной инфекцией. Вместо самоизоляции теперь будет действовать требование о самонаблюдении в течение 8-10 дней после контакта с инфицированным COVID-19.
Центр по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции также оставил в силе масочный режим на всей территории Таиланда, сообщил официальный представитель ведомства.
Девушка в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 15:09Распространение коронавируса
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 36,8 процента
 
Распространение коронавирусаВ миреЗдоровье - ОбществоПрают Чан-ОчаТаиландБангкокКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала