https://ria.ru/20220520/tailand-1789831236.html

Власти Таиланда продлили режим ЧП по COVID-19

Власти Таиланда продлили режим ЧП по COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2022

Власти Таиланда продлили режим ЧП по COVID-19

Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19 еще на два месяца, оставили в силе масочный режим и разрешили после годового РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:44

2022-05-20T19:44

2022-05-20T19:44

распространение коронавируса

в мире

здоровье - общество

прают чан-оча

таиланд

бангкок

коронавирус в россии

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БАНГКОК, 20 мая – РИА Новости. Власти Таиланда продлили режим чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19 еще на два месяца, оставили в силе масочный режим и разрешили после годового перерыва возобновить работу ночных клубов и массажных салонов.Об этом заявил в пятницу на брифинге в Доме правительства в Бангкоке официальный представитель правительственного Центра по контролю и борьбе с COVID-19 Таиланда доктор Тхависин Висануйотхин."Сегодня на заседании полного состава Центра под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча было принято решение продлить режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавирусной инфекции еще на два месяца, с 1 июня до 31 июля", - заявил он.Режим ЧП был введен в Таиланде в марте 2020 года и постоянно продлевался через каждые два месяца на очередной двухмесячный срок. В настоящее время он действует до 31 мая.Висануйотхин также сообщил о том, что с 1 июня Центр разрешил возобновить работу развлекательных объектов, таких, как ночные клубы, караоке клубы и массажные салоны с водными процедурами. Все эти объекты с 1 июня смогут работать до полуночи.Также, по его словам, в стране отменена обязательная самоизоляция после контакта с подтвержденным больным коронавирусной инфекцией. Вместо самоизоляции теперь будет действовать требование о самонаблюдении в течение 8-10 дней после контакта с инфицированным COVID-19.Центр по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции также оставил в силе масочный режим на всей территории Таиланда, сообщил официальный представитель ведомства.

https://ria.ru/20220520/belgiya-1789826832.html

https://ria.ru/20220503/khorvatiya-1786628255.html

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в мире, здоровье - общество, прают чан-оча, таиланд, бангкок, коронавирус в россии