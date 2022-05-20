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Таиланд с 1 июня обновляет правила въезда в страну - РИА Новости, 20.05.2022
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Туризм
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Таиланд с 1 июня обновляет правила въезда в страну
Таиланд с 1 июня обновляет правила въезда в страну - РИА Новости, 20.05.2022
Таиланд с 1 июня обновляет правила въезда в страну
Таиланд с 1 июня обновляет правила въезда, однако принципиальных изменений санитарных протоколов не произошло, Thailand Pass сохранили, сообщает Thaiger. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:30
2022-05-20T11:30
туризм
новости - туризм
таиланд
бангкок
пхукет (остров)
отдых на море
куда поехать
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Таиланд с 1 июня обновляет правила въезда, однако принципиальных изменений санитарных протоколов не произошло, Thailand Pass сохранили, сообщает Thaiger.Для поездки привитым туристам ("Спутник V" признан) тесты не нужны. Кроме Thailand Pass, им потребуются сертификат о вакцинации и страховка с покрытием десять тысяч долларов. Непривитые путешественники, не успевшие сдать ПЦР или экспресс-тест до вылета в Таиланд, смогут пройти исследование в аэропорту прибытия, чтобы избежать пятидневного карантина. Им также потребуются Thailand Pass и страховка.Таким образом, Thailand Pass по-прежнему остается в силе для иностранных туристов. Однако власти обещают, что с 1 июня документ будут выдавать быстрее, так как QR-код должен генерироваться автоматически сразу после подачи заявки (сейчас время ожидания составляет 48 часов). С 1 июня также заработают ночные клубы как в "зеленых" (14 провинций), так и в "голубых" зонах (17 провинций). Пабы, бары, ночные клубы, массажные салоны и караоке-бары будут открыты до полуночи.
https://ria.ru/20220519/ispaniya-1789565532.html
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новости - туризм, таиланд, бангкок, пхукет (остров), отдых на море, куда поехать
11:30 20.05.2022
 
Таиланд с 1 июня обновляет правила въезда в страну

В Таиланде с 1 июня действуют новые условия въезда для туристов, Thailand Pass сохранен

© Pixabay / SavetiЛодки в провинции Краби в Таиланде
Лодки в провинции Краби в Таиланде - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Pixabay / Saveti
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Таиланд с 1 июня обновляет правила въезда, однако принципиальных изменений санитарных протоколов не произошло, Thailand Pass сохранили, сообщает Thaiger.
Для поездки привитым туристам ("Спутник V" признан) тесты не нужны. Кроме Thailand Pass, им потребуются сертификат о вакцинации и страховка с покрытием десять тысяч долларов.
Непривитые путешественники, не успевшие сдать ПЦР или экспресс-тест до вылета в Таиланд, смогут пройти исследование в аэропорту прибытия, чтобы избежать пятидневного карантина. Им также потребуются Thailand Pass и страховка.
Таким образом, Thailand Pass по-прежнему остается в силе для иностранных туристов. Однако власти обещают, что с 1 июня документ будут выдавать быстрее, так как QR-код должен генерироваться автоматически сразу после подачи заявки (сейчас время ожидания составляет 48 часов).
С 1 июня также заработают ночные клубы как в "зеленых" (14 провинций), так и в "голубых" зонах (17 провинций). Пабы, бары, ночные клубы, массажные салоны и караоке-бары будут открыты до полуночи.
Барселона - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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ТуризмНовости - ТуризмТаиландБангкокПхукет (остров)отдых на морекуда поехать
 
 
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