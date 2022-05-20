https://ria.ru/20220520/tailand-1789670712.html

Таиланд с 1 июня обновляет правила въезда в страну

Таиланд с 1 июня обновляет правила въезда в страну - РИА Новости, 20.05.2022

Таиланд с 1 июня обновляет правила въезда в страну

Таиланд с 1 июня обновляет правила въезда, однако принципиальных изменений санитарных протоколов не произошло, Thailand Pass сохранили, сообщает Thaiger. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:30

2022-05-20T11:30

2022-05-20T11:30

туризм

новости - туризм

таиланд

бангкок

пхукет (остров)

отдых на море

куда поехать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771619994_0:196:1920:1276_1920x0_80_0_0_64429d6f12206926ce123f6b45e8392c.jpg

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Таиланд с 1 июня обновляет правила въезда, однако принципиальных изменений санитарных протоколов не произошло, Thailand Pass сохранили, сообщает Thaiger.Для поездки привитым туристам ("Спутник V" признан) тесты не нужны. Кроме Thailand Pass, им потребуются сертификат о вакцинации и страховка с покрытием десять тысяч долларов. Непривитые путешественники, не успевшие сдать ПЦР или экспресс-тест до вылета в Таиланд, смогут пройти исследование в аэропорту прибытия, чтобы избежать пятидневного карантина. Им также потребуются Thailand Pass и страховка.Таким образом, Thailand Pass по-прежнему остается в силе для иностранных туристов. Однако власти обещают, что с 1 июня документ будут выдавать быстрее, так как QR-код должен генерироваться автоматически сразу после подачи заявки (сейчас время ожидания составляет 48 часов). С 1 июня также заработают ночные клубы как в "зеленых" (14 провинций), так и в "голубых" зонах (17 провинций). Пабы, бары, ночные клубы, массажные салоны и караоке-бары будут открыты до полуночи.

https://ria.ru/20220519/ispaniya-1789565532.html

таиланд

бангкок

пхукет (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, таиланд, бангкок, пхукет (остров), отдых на море, куда поехать