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ФБР не нашло канала связи между Трампом и Альфа-банком

ФБР не нашло канала связи между Трампом и Альфа-банком - РИА Новости, 20.05.2022

ФБР не нашло канала связи между Трампом и Альфа-банком

Федеральное бюро расследований (ФБР) США не нашло никаких свидетельств якобы существовавшей связи между экс-президентом Штатов Дональдом Трампом и российским... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T01:10

2022-05-20T01:10

2022-05-20T01:10

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США не нашло никаких свидетельств якобы существовавшей связи между экс-президентом Штатов Дональдом Трампом и российским Альфа-банком, заявил бывший генеральный консультант бюро Джеймс Бейкер.Информацию о наличии "скрытого канала коммуникации" между Трампом и Альфа-банком в сентябре 2016 года передал следователям Майкл Суссман, занимавший тогда должность юриста в предвыборном штабе кандидата от демократов Хиллари Клинтон. В результате Суссман сам оказался привлечен к суду за лжесвидетельство: он заявлял, что не работает на клиента, когда запрашивал встречи для передачи сведений о канале, однако позднее, как указано в обвинительном заключении, выставил кампании Клинтон счет за соответствующие хлопоты.Экс-консультант ФБР выступал свидетелем на процессе по делу Суссмана. "Расследование (о канале связи) длилось несколько недель, может быть, месяц, может, полтора. Мы пришли к выводу, что все это безосновательно. Мы не смогли подтвердить, что там был скрытый канал для коммуникации. Там ничего не было", — приводит слова Бейкера на процессе телеканал Fox News.Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств сговора Трампа с Россией, наличие которого опровергают и Кремль, и Трамп. Минюст США назначил спецпрокурора Джона Дарема расследовать потенциальные нарушения в ходе предвыборной кампании 2016 года.

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в мире, хиллари клинтон, дональд трамп, сша, москва, россия, роберт мюллер, федеральное бюро расследований сша, альфа-банк