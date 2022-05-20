https://ria.ru/20220520/sud-1789855637.html

Суд на Ставрополье арестовал двух боевиков по делу о нападении на Дагестан

Суд на Ставрополье арестовал двух боевиков по делу о нападении на Дагестан - РИА Новости, 20.05.2022

Суд на Ставрополье арестовал двух боевиков по делу о нападении на Дагестан

Суд в Ессентуках заключил под стражу двоих участников нападения на Дагестан в 1999 году, в результате которого были убиты более 280 людей, сообщает... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T23:03

2022-05-20T23:03

2022-05-20T23:03

происшествия

шамиль басаев

нефтекумский район

ставропольский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ПЯТИГОРСК, 20 мая - РИА Новости. Суд в Ессентуках заключил под стражу двоих участников нападения на Дагестан в 1999 году, в результате которого были убиты более 280 людей, сообщает Ставропольский краевой суд.Ранее в пятницу ФСБ и СК сообщили, что оперативники задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба по делу о нападении на Дагестан в 1999 году. В СК отметили, что к нападению причастны уроженцы Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхан Аджиньязов и Кайтарби Насыров."Данным лицам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 июля 2022 года", - говорится в сообщении.Сообщалось, что им вменяются три статьи УК РФ: "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".За последний год, считая нынешний случай, задержаны как минимум семь участников банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан. Розыск других участников террористических преступлений прошлых лет продолжается.Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августе 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Боевики беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов.К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню.Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.

https://ria.ru/20170419/1492554605.html

https://ria.ru/20160527/1440001174.html

нефтекумский район

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происшествия, шамиль басаев, нефтекумский район, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)