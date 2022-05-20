https://ria.ru/20220520/sud-1789832661.html

Ижевский суд отказал женщине в иске о восстановлении работы Apple Pay

Ижевский суд отказал женщине в иске о восстановлении работы Apple Pay - РИА Новости, 20.05.2022

Ижевский суд отказал женщине в иске о восстановлении работы Apple Pay

Октябрьский районный суд Ижевска не удовлетворил иск местной жительницы, которая требовала от "дочки" Apple в России восстановить работу сервиса бесконтактных... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:52

2022-05-20T19:52

2022-05-20T19:52

технологии

россия

apple

ижевск

apple pay

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УФА, 20 мая - РИА Новости. Октябрьский районный суд Ижевска не удовлетворил иск местной жительницы, которая требовала от "дочки" Apple в России восстановить работу сервиса бесконтактных платежей Apple Pay, сообщает объеденная пресс-служба судов Удмуртии.Истец требовала, помимо восстановления работы Apple Рау в России, взыскать с IT-гиганта миллион рублей компенсации, а также наложить штраф неустойку за уклонение от добровольного устранения недостатков товара "в размере 1% от цены товара, определенной на день вынесения судебного решения, за каждый день просрочки".Также женщина просила суд назначить штраф за нарушение прав потребителя в размере 50% от взысканной суммы, штраф за уклонение от исполнения судебного решения в 3% за каждый день просрочки от цены товара.В объединенной пресс-службе судов Удмуртии сообщили, что представитель ответчика исковые требования не признал, не оспаривал недоступность услуги Apple Рау в смартфоне на территории РФ, но указал, что недоступность услуги не может быть квалифицирована как недостаток программного обеспечения, поскольку не соответствует установленным к определению "недостатка" требованиям и не приводит к невозможности пользоваться смартфоном.Истец приняла условия всех пользовательских соглашений, поэтому знала и должна была знать о том, что любые услуги могут стать недоступными, отмечается в сообщении. Кроме того, истец не представила доказательства того, что выбор смартфона был обусловлен исключительно наличием услуги Apple Рау, информирует пресс-служба."Кроме того, ответчик не является надлежащим ответчиком по иску, так как не является лицом, предоставляющим программное обеспечение и доступ к услуге Apple Рау, и уполномоченной изготовителем организацией. Суд в удовлетворении исковых требований истцу отказал", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы региона.

https://ria.ru/20220517/moshennichestvo-1789020296.html

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технологии, россия, apple, ижевск, apple pay