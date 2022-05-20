https://ria.ru/20220520/studotryady-1789827688.html

Студенческие отряды Подмосковья открыли летний трудовой семестр

Студенческие отряды Подмосковья открыли летний трудовой семестр - РИА Новости, 20.05.2022

Студенческие отряды Подмосковья открыли летний трудовой семестр

Около 300 студентов подмосковных учебных заведений - представители 25 лучших студотрядов региона приняли участие в церемонии начала летнего трудового семестра,... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:29

2022-05-20T19:29

2022-05-20T19:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Около 300 студентов подмосковных учебных заведений - представители 25 лучших студотрядов региона приняли участие в церемонии начала летнего трудового семестра, которая прошла в пятницу на набережной Москвы-реки у Дома правительства Московской области, сообщает пресс-служба облправительства.В настоящее время в рядах областных РСО насчитывается 1280 человек (41 отряд), которые будут работать в разных сферах на объектах по всех стране.Она отметила, что студенты помогают и в гуманитарной акции "Доброе дело", которая была поддержана губернатором Андреем Воробьевым.Швелидзе добавила, что в настоящее время разрабатывается региональный закон о студотрядах, который позволит упростить деятельность движения и обеспечить существенные меры поддержки для его участников.Как сообщили в пресс-службе, этим летом студенты отправятся на стройки в Архангельскую область и в Сибирь на АО "Газпром", в Республику Крым и Краснодарский край — там они будут работать в детских оздоровительных лагерях вожатыми. Часть ребят займется организацией отдыха в лагерях, отелях и пансионатах Московской области, часть будет работать в качестве проводников на пассажирских поездах.

https://ria.ru/20220422/student-1784962173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество