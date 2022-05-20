https://ria.ru/20220520/ssha-1789853549.html

США опровергли данные о подготовке "плана уничтожения" Черноморского флота

США опровергли данные о подготовке "плана уничтожения" Черноморского флота - РИА Новости, 21.05.2022

США опровергли данные о подготовке "плана уничтожения" Черноморского флота

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что сообщения о разработке в США планов уничтожения российского Черноморского флота (ЧФ) не соответствуют... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-20T22:41

2022-05-20T22:41

2022-05-21T02:45

в мире

антон геращенко

сша

мвд украины

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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что сообщения о разработке в США планов уничтожения российского Черноморского флота (ЧФ) не соответствуют действительности."Могу с определенностью вам сказать, что это не правда", — сказал он на брифинге для журналистов.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко ранее написал в Twitter, что в США готовят план уничтожения Черноморского флота с обсуждением поставок "мощного противокорабельного оружия".

https://ria.ru/20220513/flot-1788261550.html

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в мире, антон геращенко, сша, мвд украины