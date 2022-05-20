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США опровергли данные о подготовке "плана уничтожения" Черноморского флота - РИА Новости, 21.05.2022
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США опровергли данные о подготовке "плана уничтожения" Черноморского флота
США опровергли данные о подготовке "плана уничтожения" Черноморского флота - РИА Новости, 21.05.2022
США опровергли данные о подготовке "плана уничтожения" Черноморского флота
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что сообщения о разработке в США планов уничтожения российского Черноморского флота (ЧФ) не соответствуют... РИА Новости, 21.05.2022
2022-05-20T22:41
2022-05-21T02:45
в мире
антон геращенко
сша
мвд украины
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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что сообщения о разработке в США планов уничтожения российского Черноморского флота (ЧФ) не соответствуют действительности."Могу с определенностью вам сказать, что это не правда", — сказал он на брифинге для журналистов.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко ранее написал в Twitter, что в США готовят план уничтожения Черноморского флота с обсуждением поставок "мощного противокорабельного оружия".
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в мире, антон геращенко, сша, мвд украины
22:41 20.05.2022 (обновлено: 02:45 21.05.2022)
 
США опровергли данные о подготовке "плана уничтожения" Черноморского флота

Представитель Пентагона Кирби опроверг сообщения о подготовке плана уничтожения ЧФ России

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкМалый противолодочный корабль "Касимов", малый противолодочный корабль "Ейск", фрегат "Адмирал Макаров" и подводная лодка "Ростов-на-Дону"
Малый противолодочный корабль Касимов, малый противолодочный корабль Ейск, фрегат Адмирал Макаров и подводная лодка Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Василий Батанов
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Малый противолодочный корабль "Касимов", малый противолодочный корабль "Ейск", фрегат "Адмирал Макаров" и подводная лодка "Ростов-на-Дону". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что сообщения о разработке в США планов уничтожения российского Черноморского флота (ЧФ) не соответствуют действительности.
"Могу с определенностью вам сказать, что это не правда", — сказал он на брифинге для журналистов.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко ранее написал в Twitter, что в США готовят план уничтожения Черноморского флота с обсуждением поставок "мощного противокорабельного оружия".
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