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Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании "Россия"

Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании "Россия" - РИА Новости, 20.05.2022

Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании "Россия"

Министерство торговли США в пятницу отозвало экспортные привилегии у авиакомпании "Россия" в связи с приписываемыми ей нарушениями экспортных ограничений,... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T22:28

2022-05-20T22:28

2022-05-20T22:28

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Министерство торговли США в пятницу отозвало экспортные привилегии у авиакомпании "Россия" в связи с приписываемыми ей нарушениями экспортных ограничений, введенных против РФ, говорится в обнародованном в пятницу документе ведомства.Согласно документу, минторг США "издал приказ об отказе "России" в экспортных привилегиях в связи с продолжающимися нарушениями мер экспортного контроля против РФ, введенных ранее министерством". "Данное решение будет оставаться в силе 180 дней и может быть продлено", - отметили в ведомстве.Как заявил в этой связи замминистра торговли США Алан Эстевес, "тесная координация США с их международными партнерами призвана лишить Россию возможности приобретать детали и ресурсы, необходимые ей для продолжения военной агрессии - и сегодняшние меры способствуют соблюдению данных ограничений"."Сегодняшнее решение в отношении компании "Россия" является еще одним убедительным сигналом правительству (президента Владимира) Путина о том, что США сохраняют бдительность и без колебаний применят свои правоохранительные инструменты против российских юридических и физических лиц, которые нарушают закон", - следует из документа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/subsidii-1786029463.html

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владимир путин, сша, россия, украина