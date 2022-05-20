https://ria.ru/20220520/sredstva-1789791916.html

В Сербии соберут средства для детей из Донбасса

В Сербии соберут средства для детей из Донбасса - РИА Новости, 20.05.2022

В Сербии соберут средства для детей из Донбасса

Гуманитарный концерт по сбору средств для детей Донбасса состоится вечером в пятницу в представительстве Россотрудничества, Российском центре науки и культуры... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:31

2022-05-20T17:31

2022-05-20T17:32

александр боцан-харченко

сербия

донбасс

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

мофепн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782493933_0:129:3297:1983_1920x0_80_0_0_b00351c110555aacaecafc78a70012b4.jpg

БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Гуманитарный концерт по сбору средств для детей Донбасса состоится вечером в пятницу в представительстве Россотрудничества, Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде, рассказала РИА Новости один из организаторов, руководитель сербского отделения Международного фонда единства православных народов (МОФЕПН) Наталья Коцев.На концерт под названием "Мирное небо для детского смеха" к 20.00 (21.00 мск) ожидаются сотрудники диппредставительства РФ во главе с послом Александром Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов с коллегами, представители общественных организаций. Организаторы акции - НПО "Народная дипломатия" из Сербия, "Русская гуманитарная миссия", МОФЕПН и Координационный совет российских соотечественников."Концерт направлен на прямой сбор средств детям Донбасса. Прямо на входе будет установлен куб, в который каждый пришедший сможет положить сколько хочет денег. Запись сборов вести не планируется, все добровольно. На следующей неделе со своими пожертвованиями присоединятся люди, которые выразили такое желание, но сейчас не находятся в Сербии. Тогда будет ясна собранная сумма и собранную помощь "Русская гуманитарная миссия", которая активно работает в Донбассе, доставит детям, в детские дома, больницы там, где нужна помощь", - заявила Коцев агентству.В программе концерта под девизом "Будем вместе, когда тяжело!" - исполнение народной и духовной музыки России и Сербии, российские и сербские произведения для фортепиано, сценическое чтение.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788270859.html

https://ria.ru/20220519/lekarstva-1789486611.html

сербия

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр боцан-харченко, сербия, донбасс, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), мофепн