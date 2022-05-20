Рейтинг@Mail.ru
В Сербии соберут средства для детей из Донбасса - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/sredstva-1789791916.html
В Сербии соберут средства для детей из Донбасса
В Сербии соберут средства для детей из Донбасса - РИА Новости, 20.05.2022
В Сербии соберут средства для детей из Донбасса
Гуманитарный концерт по сбору средств для детей Донбасса состоится вечером в пятницу в представительстве Россотрудничества, Российском центре науки и культуры... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:31
2022-05-20T17:32
александр боцан-харченко
сербия
донбасс
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
мофепн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782493933_0:129:3297:1983_1920x0_80_0_0_b00351c110555aacaecafc78a70012b4.jpg
БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Гуманитарный концерт по сбору средств для детей Донбасса состоится вечером в пятницу в представительстве Россотрудничества, Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде, рассказала РИА Новости один из организаторов, руководитель сербского отделения Международного фонда единства православных народов (МОФЕПН) Наталья Коцев.На концерт под названием "Мирное небо для детского смеха" к 20.00 (21.00 мск) ожидаются сотрудники диппредставительства РФ во главе с послом Александром Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов с коллегами, представители общественных организаций. Организаторы акции - НПО "Народная дипломатия" из Сербия, "Русская гуманитарная миссия", МОФЕПН и Координационный совет российских соотечественников."Концерт направлен на прямой сбор средств детям Донбасса. Прямо на входе будет установлен куб, в который каждый пришедший сможет положить сколько хочет денег. Запись сборов вести не планируется, все добровольно. На следующей неделе со своими пожертвованиями присоединятся люди, которые выразили такое желание, но сейчас не находятся в Сербии. Тогда будет ясна собранная сумма и собранную помощь "Русская гуманитарная миссия", которая активно работает в Донбассе, доставит детям, в детские дома, больницы там, где нужна помощь", - заявила Коцев агентству.В программе концерта под девизом "Будем вместе, когда тяжело!" - исполнение народной и духовной музыки России и Сербии, российские и сербские произведения для фортепиано, сценическое чтение.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788270859.html
https://ria.ru/20220519/lekarstva-1789486611.html
сербия
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782493933_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_d532d5b1e963df764ea410770fa7f697.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр боцан-харченко, сербия, донбасс, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), мофепн
17:31 20.05.2022 (обновлено: 17:32 20.05.2022)
 
В Сербии соберут средства для детей из Донбасса

На благотворительном концерте в Сербии соберут средства в помощь детям из Донбасса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска
Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Гуманитарный концерт по сбору средств для детей Донбасса состоится вечером в пятницу в представительстве Россотрудничества, Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде, рассказала РИА Новости один из организаторов, руководитель сербского отделения Международного фонда единства православных народов (МОФЕПН) Наталья Коцев.
На концерт под названием "Мирное небо для детского смеха" к 20.00 (21.00 мск) ожидаются сотрудники диппредставительства РФ во главе с послом Александром Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов с коллегами, представители общественных организаций. Организаторы акции - НПО "Народная дипломатия" из Сербия, "Русская гуманитарная миссия", МОФЕПН и Координационный совет российских соотечественников.
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 10:59
В Сербии рассказали, как Россия создаст новый миропорядок
"Концерт направлен на прямой сбор средств детям Донбасса. Прямо на входе будет установлен куб, в который каждый пришедший сможет положить сколько хочет денег. Запись сборов вести не планируется, все добровольно. На следующей неделе со своими пожертвованиями присоединятся люди, которые выразили такое желание, но сейчас не находятся в Сербии. Тогда будет ясна собранная сумма и собранную помощь "Русская гуманитарная миссия", которая активно работает в Донбассе, доставит детям, в детские дома, больницы там, где нужна помощь", - заявила Коцев агентству.
В программе концерта под девизом "Будем вместе, когда тяжело!" - исполнение народной и духовной музыки России и Сербии, российские и сербские произведения для фортепиано, сценическое чтение.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 14:56
"Круг добра" готов обеспечить лекарствами детей из Донбасса
 
Александр Боцан-ХарченкоСербияДонбассРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)МОФЕПН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала