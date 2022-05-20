17:31 20.05.2022 (обновлено: 17:32 20.05.2022)
В Сербии соберут средства для детей из Донбасса
На благотворительном концерте в Сербии соберут средства в помощь детям из Донбасса
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска
Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска. Архивное фото
БЕЛГРАД, 20 мая – РИА Новости. Гуманитарный концерт по сбору средств для детей Донбасса состоится вечером в пятницу в представительстве Россотрудничества, Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде, рассказала РИА Новости один из организаторов, руководитель сербского отделения Международного фонда единства православных народов (МОФЕПН) Наталья Коцев.
На концерт под названием "Мирное небо для детского смеха" к 20.00 (21.00 мск) ожидаются сотрудники диппредставительства РФ во главе с послом Александром Боцан-Харченко, глава представительства Россотрудничества Евгений Баранов с коллегами, представители общественных организаций. Организаторы акции - НПО "Народная дипломатия" из Сербия, "Русская гуманитарная миссия", МОФЕПН и Координационный совет российских соотечественников.
"Концерт направлен на прямой сбор средств детям Донбасса. Прямо на входе будет установлен куб, в который каждый пришедший сможет положить сколько хочет денег. Запись сборов вести не планируется, все добровольно. На следующей неделе со своими пожертвованиями присоединятся люди, которые выразили такое желание, но сейчас не находятся в Сербии. Тогда будет ясна собранная сумма и собранную помощь "Русская гуманитарная миссия", которая активно работает в Донбассе, доставит детям, в детские дома, больницы там, где нужна помощь", - заявила Коцев агентству.
В программе концерта под девизом "Будем вместе, когда тяжело!" - исполнение народной и духовной музыки России и Сербии, российские и сербские произведения для фортепиано, сценическое чтение.