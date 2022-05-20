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Минобороны показало удары "Ночного охотника" и "Аллигатора" по позициям ВСУ - РИА Новости, 20.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/spetsoperatsiya-1789658864.html
Минобороны показало удары "Ночного охотника" и "Аллигатора" по позициям ВСУ
Минобороны показало удары "Ночного охотника" и "Аллигатора" по позициям ВСУ - РИА Новости, 20.05.2022
Минобороны показало удары "Ночного охотника" и "Аллигатора" по позициям ВСУ
Минобороны РФ опубликовало видео, как вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" наносят удары неуправляемыми и управляемыми ракетами по позициям... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:28
2022-05-20T11:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео, как вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" наносят удары неуправляемыми и управляемыми ракетами по позициям войск Украины.Показано, как взлетевший с аэродрома Ми-28Н на предельно малой высоте идет к цели над сельской местностью, пролетая над свежераспаханными полями и посадками. Затем вертолет ведет стрельбу 80- и 122-миллиметровыми неуправляемыми ракетами с кабрирования – машина задирает нос в момент пуска, чтобы увеличить дальность полета ракет.Вертолет делает несколько заходов, каждый раз уходя на предельно малую высоту с большим креном, чтобы избежать вероятного огня украинских ПЗРК.Также демонстрируются кадры с прицела Ка-52, который поражает управляемыми ракетами военные объекты.Как уточнили в Минобороны, в ролике показаны вертолеты армейской авиации Западного военного округа."В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ", - отмечают в ведомстве.Как рассказал в ролике летчик Антон, Ми-28Н зарекомендовал себя хорошо, пилотажный навигационный комплекс совместно с системой управления оружием позволяет применять различные виды вооружения в автоматическом режиме, что повышает точность и минимизирует расход боеприпасов."Противник, в основном, применяет ПЗРК в больших количествах. Это осложняет выполнение поставленных боевых задач. Приходится применять вооружение с максимальной дальности, даже иногда вне визуальной видимости по заранее запрограммированным целям", - добавляет пилот.В Минобороны уточняют, что в ходе специальной военной операции летчики проводят в небе больше времени, чем на земле. Перерыв между боевыми вылетами бывает чуть больше часа – только чтобы перезарядить вооружение вертолета.
https://ria.ru/20220517/kontrataka-1789068211.html
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353
60
353
60
Удары ракетами по украинским позициям с помощью вертолетов Ми-28Н и Ка-52
Минобороны РФ опубликовало видео, как вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" наносят удары неуправляемыми и управляемыми ракетами по позициям войск Украины.
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вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:28 20.05.2022 (обновлено: 11:02 20.05.2022)
 
Минобороны показало удары "Ночного охотника" и "Аллигатора" по позициям ВСУ

Минобороны опубликовало видео ударов "Ночного охотника" и "Аллигатора" по позициям ВСУ

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео, как вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор" наносят удары неуправляемыми и управляемыми ракетами по позициям войск Украины.
Показано, как взлетевший с аэродрома Ми-28Н на предельно малой высоте идет к цели над сельской местностью, пролетая над свежераспаханными полями и посадками. Затем вертолет ведет стрельбу 80- и 122-миллиметровыми неуправляемыми ракетами с кабрирования – машина задирает нос в момент пуска, чтобы увеличить дальность полета ракет.
Уничтожение бронетехники ВСУ во время контратаки на запорожском направлении
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Минобороны показало кадры пресечения украинской контратаки
Вертолет делает несколько заходов, каждый раз уходя на предельно малую высоту с большим креном, чтобы избежать вероятного огня украинских ПЗРК.
Также демонстрируются кадры с прицела Ка-52, который поражает управляемыми ракетами военные объекты.
Как уточнили в Минобороны, в ролике показаны вертолеты армейской авиации Западного военного округа.
Кадр видео российского удара по украинской батарее 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США
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Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине
"В результате очередных боевых заданий были уничтожены опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ", - отмечают в ведомстве.
Как рассказал в ролике летчик Антон, Ми-28Н зарекомендовал себя хорошо, пилотажный навигационный комплекс совместно с системой управления оружием позволяет применять различные виды вооружения в автоматическом режиме, что повышает точность и минимизирует расход боеприпасов.
"Противник, в основном, применяет ПЗРК в больших количествах. Это осложняет выполнение поставленных боевых задач. Приходится применять вооружение с максимальной дальности, даже иногда вне визуальной видимости по заранее запрограммированным целям", - добавляет пилот.
В Минобороны уточняют, что в ходе специальной военной операции летчики проводят в небе больше времени, чем на земле. Перерыв между боевыми вылетами бывает чуть больше часа – только чтобы перезарядить вооружение вертолета.
Уничтожение бронетехники ВСУ во время контратаки на запорожском направлении
17 мая, 16:34Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры пресечения украинской контратаки
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"В миреУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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