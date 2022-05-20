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Тройственный союз

Тройственный союз - РИА Новости, 20.05.2022

Тройственный союз

Тройственный союз – военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1879-1882 годах и положивший начало разделу Европы на враждующие... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T05:02

2022-05-20T05:02

2022-05-20T05:02

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Тройственный союз – военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1879-1882 годах и положивший начало разделу Европы на враждующие группировки и подготовке Первой мировой войны.Заключив в 1879 году союз с Австро-Венгрией, Германия в целях изоляции Франции энергично искала нового союзника в лице Италии. Австро-Венгрия, желая обеспечить свой тыл на случай войны с Россией, также была заинтересована в укреплении сотрудничества с Италией. В результате переговоров 20 мая 1882 года в Вене был заключен союзный договор между Германией, Австро-Венгрией и Италией.Они взяли обязательства (сроком на пять лет) не принимать участия ни в каких союзах или соглашениях, направленных против любой из этих стран, консультироваться по вопросам политического и экономического характера и оказывать друг другу всестороннюю поддержку. Германия и Австро-Венгрия обязались оказать Италии помощь в случае, если она подвергнется нападению со стороны Франции. Италия должна была сделать то же самое в случае неспровоцированного нападения Франции на Германию. Австро-Венгрии отводилась роль резерва на случай вступления в войну России.Договор предусматривал, что неспровоцированном нападении на одного или двух участников договора двух или нескольких великих держав, не участвующих договоре, в войну с вступают все три участника договора. При неспровоцированном нападении на одного из участников договора со стороны одной из великих держав, не участвующих в этом договоре (кроме Франции), два других его участника обязывались сохранять благожелательный нейтралитет по отношению к своему подвергшемуся нападению союзнику. Договор предусматривал предварительную договоренность сторон о совместных действиях в случае возникновения угрозы для одной из них. Стороны обязывались "во всех случаях общего участия в воине не заключать перемирия, мира или договора иначе, как с общего между собой согласия".Стороны обязались сохранять в тайне как содержание, так и само существование данного договора.Вслед за подписанием договора Австро-Венгрия и Германия по настоянию Италии приняли к сведению ее особое заявление, суть которого сводилась к тому, что, если одной из держав, напавших на ее партнеров, будет Англия, то предусмотренную договором военную помощь Италия своим союзникам не окажет. (Италия опасалась вступать в конфликт с Англией, т. к. не могла противостоять ее сильному военному флоту).20 февраля 1887 года в Берлине был подписан второй союзный договор держав Тройственного союза. Он подтвердил все положения договора 1882 года и установил срок его действия до 30 мая 1892 года. Одновременно в Берлине были подписаны отдельные итало-австрийский и итало-германский договоры, дополнявшие обязательства договора 1882 года.Итало-австрийский договор обязывал его участников стараться сохранять территориальный статус-кво на Востоке.Итало-германский договор содержал то же обязательство поддерживать территориальный статус-кво на Востоке, но оставлял свободу действий для обеих сторон в вопросе о Египте. Далее говорилось, что если бы Франция сделала попытку захватить новые североафриканские территории, и Италия сочла бы необходимым выступить против этого, то в случае войны Германия окажет Италии такую же военную помощь, какая была предусмотрена союзным договором 1882 года в случае нападения Франции на Италию. В ходе всякой войны, совместно предпринятой против Франции, Германия обязывалась оказывать содействие Италии в ее стремлении добиваться от Франции "территориальных гарантий для обеспечения границ королевства и его положения на море". Дополнительные договоры сохранялись в тайне и имели силу до 30 мая 1892 года.6 мая 1891 года в Берлине договор Тройственного союза был подписан в третий раз. Его текст включал все положения договора 1882 года и итало-австрийского и итало-германского договоров 1887 года. Кроме того, Германия и Италия обязывались приложить усилия к сохранению территориального статус-кво в Киренаике, Триполитании и Тунисе в Северной Африке, а если бы это стало невозможным, то Германия обязывалась поддержать Италию в любом выступлении, предпринятом "в интересах равновесия и получения законной компенсации". Далее добавлялось: "Само собой разумеется, что при наступлении такого случая обе державы постараются также войти в соглашение с Англией". Договор был заключен на шесть лет, с автоматическим продлением его на следующее шестилетие при условии, что та или иная сторона не денонсирует его за год до истечения срока.С конца XIX века Италия, напуганная растущей англо-германской враждой и терпя урон от таможенной войны, которую повела против нее Франция, начала менять курс своей политики. В 1896 году она признала французский протекторат над Тунисом, в 1898 году заключила с Францией торговый договор. В 1900 году согласилась на захват Францией Марокко в обмен за признание итальянских "прав" на Триполи. В 1902 году заключила с Францией соглашение, обязавшись соблюдать нейтралитет в случае франко-германской войны, вызванной Германией. Но формально Италия оставалась членом Тройственного союза и участвовала в новом его возобновлении в 1902 году, тайно информируя об этом Францию.28 июня 1902 года в Берлине был подписан и заключен на шестилетний срок с условиями продления, оговоренным в предыдущем договоре, четвертый союзный договор между Австро-Венгрией, Германией и Италией. В секретной декларации, сообщенной итальянскому правительству 30 июня, австро-венгерское правительство извещало, что оно стремится к сохранению территориального статус-кво на Востоке, но не предпримет ничего такого, что могло бы помешать действиям Италии, продиктованным ее интересами в Триполитании и Киренаике.5 декабря 1912 года в Вене был подписан пятый договор Тройственного союза. Его содержание было идентично договорам 1891 и 1902 годов.В ответ на создание Тройственного союза в 1891-1892 оформился русско-французский союз, в последующем были заключены англо-французское (1904) и русско-английское (1907) соглашения, образовалась Антанта.В 1915 году с вступлением Италии в Первую мировую войну (1914-1918) на стороне Антанты Тройственный союз распался.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, Москва, 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации открытых источников

германия

италия

австро-венгрия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, германия, италия, австро-венгрия