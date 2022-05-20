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Путин предложил Совбезу обсудить проект основ в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 20.05.2022
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Путин предложил Совбезу обсудить проект основ в сфере кибербезопасности
Путин предложил Совбезу обсудить проект основ в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 20.05.2022
Путин предложил Совбезу обсудить проект основ в сфере кибербезопасности
Характер вызовов и угроз кибербезопасности России стремительно меняется, и надо это учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:59
2022-05-20T16:32
россия
совет безопасности рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Характер вызовов и угроз кибербезопасности России стремительно меняется, и надо это учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности в пятницу, предложив обсудить проект основ госполитики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.Он напомнил, что 1 мая им был подписан указ, который задает новые параметры и требования такой работы."В его развитие сегодня обсудим проект Основ государственной политики в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20220520/putin-1789764885.html
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россия, совет безопасности рф, владимир путин, политика
15:59 20.05.2022 (обновлено: 16:32 20.05.2022)
 
Путин предложил Совбезу обсудить проект основ в сфере кибербезопасности

Путин предложил Совбезу обсудить проект основ госполитики в сфере кибербезопасности

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Характер вызовов и угроз кибербезопасности России стремительно меняется, и надо это учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности в пятницу, предложив обсудить проект основ госполитики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.
Он напомнил, что 1 мая им был подписан указ, который задает новые параметры и требования такой работы.
"В его развитие сегодня обсудим проект Основ государственной политики в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
16:16
Путин заявил о необходимости создать госсистему по защите информации
 
РоссияСовет Безопасности РФВладимир ПутинПолитика
 
 
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