https://ria.ru/20220520/sovbez-1789759346.html

Путин предложил Совбезу обсудить проект основ в сфере кибербезопасности

Путин предложил Совбезу обсудить проект основ в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 20.05.2022

Путин предложил Совбезу обсудить проект основ в сфере кибербезопасности

Характер вызовов и угроз кибербезопасности России стремительно меняется, и надо это учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:59

2022-05-20T15:59

2022-05-20T16:32

россия

совет безопасности рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Характер вызовов и угроз кибербезопасности России стремительно меняется, и надо это учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности в пятницу, предложив обсудить проект основ госполитики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.Он напомнил, что 1 мая им был подписан указ, который задает новые параметры и требования такой работы."В его развитие сегодня обсудим проект Основ государственной политики в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20220520/putin-1789764885.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, совет безопасности рф, владимир путин, политика