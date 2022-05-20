https://ria.ru/20220520/sochi-1789675758.html

В Сочи планируют развивать спелеотуризм

В Сочи планируют развивать спелеотуризм - РИА Новости, 20.05.2022

В Сочи планируют развивать спелеотуризм

Сочи обладает хорошей логистикой и природными ресурсами для развития спелеотуризма, считает член секции спелеологии сочинского отделения Русского... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:39

2022-05-20T12:39

2022-05-20T12:39

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СОЧИ, 20 мая – РИА Новости. Сочи обладает хорошей логистикой и природными ресурсами для развития спелеотуризма, считает член секции спелеологии сочинского отделения Русского географического общества, руководитель проекта "Учет карстовых полостей (пещер) на территории Большого Сочи" Евгений Захаров.Сейчас на курорте существует около пяти неэксплуатируемых пещер, которые, по мнению ученого, могут быть потенциально значимыми в туристической спелеологии. Там даже хранятся остатки старого оборудования, но эти объекты посещают лишь неорганизованные группы. Это Навалишинская, Первомайская, Партизанская (Малая Воронцовская), Ахунская, Белоскальская пещеры.Захаров добавил, что экскурсионная эксплуатация должна быть скрупулезно проработана специалистами, поскольку это очень хрупкая и ранимая экосистема.Однако основная часть пещер рассматриваемых для спелеотуризма находится на территории Сочинского национального парка, специалисты которого сегодня видят только две земляные полости, потенциально возможные для проведения экскурсий. Это Ахунская пещера, ее восстановление планируется в рамках реконструкции нескольких маршрутов ландшафтно-природного комплекса горы Ахун, и Воронцовская.Навалищенская, Первомайская, и Белоскальская пещеры, по мнению ученых Сочинского нацпарка, в данный момент не могут быть использованы, так как некоторые из них находятся на опасных спусках, в других наблюдаются земляные обвалы, во всех пещерах живут летучие мыши, что делает невозможным организацию экскурсионных показов для отдыхающих и спелеотуризм.

https://ria.ru/20220519/sochi-1789555481.html

https://ria.ru/20220507/ekoturizm-1785998452.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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