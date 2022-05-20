https://ria.ru/20220520/sng-1789727686.html

Главы правительств СНГ утвердили стратегию информационной безопасности

Главы правительств СНГ утвердили стратегию информационной безопасности - РИА Новости, 20.05.2022

Главы правительств СНГ утвердили стратегию информационной безопасности

Главы правительств стран-участниц СНГ утвердили план первоочередных мероприятий по реализации стратегии обеспечения информационной безопасности на период до... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:21

2022-05-20T14:21

2022-05-20T14:54

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снг

содружество

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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Главы правительств стран-участниц СНГ утвердили план первоочередных мероприятий по реализации стратегии обеспечения информационной безопасности на период до 2030 года, сообщила в пятницу пресс-служба исполкома Содружества."Государства – участники Содружества Независимых Государств намерены усилить сотрудничество по обеспечению информационной безопасности. 20 мая на заседании Совета глав правительств СНГ был утвержден план первоочередных мероприятий по реализации стратегии обеспечения информационной безопасности на период до 2030 года", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, в документе прописан комплекс мер, направленных на практическую реализацию согласованных подходов к регулированию области обеспечения информационной безопасности. При этом план учитывает существующие подходы стран Содружества к данному вопросу, а также наилучшие практики, выработанные в этой сфере.Отмечается, что подобный подход к планированию и реализации мероприятий призван обеспечить целенаправленные и согласованные действия компетентных органов стран СНГ и заинтересованных органов отраслевого сотрудничества по обеспечению информационной безопасности. Руководить работой будет координационный совет по информатизации при Региональном содружестве в области связи."Принятие плана мероприятий позволит создать системную основу для уточнения и совершенствования государственной политики обеспечения информационной безопасности, определить предметные поля, где требуется принятие первоочередных мер обеспечения безопасности информационного развития", - добавили в пресс-службе.Подчеркивается, что "реализация его положений, ориентированных по направлениям сосредоточения усилий по защите национальных интересов в информационной сфере, позволит обеспечить условия для выработки адекватных вызовам и угрозам мер по обеспечению информационной безопасности, концептуальную и технологическую совместимость, оперативное взаимодействие субъектов обеспечения информационной безопасности".

https://ria.ru/20220520/bezopasnost-1789716437.html

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в мире, снг, содружество