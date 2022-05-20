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Мишустин выразил надежду на продолжение слаженной работы СНГ - РИА Новости, 20.05.2022
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Мишустин выразил надежду на продолжение слаженной работы СНГ
Мишустин выразил надежду на продолжение слаженной работы СНГ - РИА Новости, 20.05.2022
Мишустин выразил надежду на продолжение слаженной работы СНГ
Россия рассчитывает, что страны СНГ будут так же слажено работать по приоритетным направлениям в условиях западных санкций в отношении РФ и Белоруссии, как это... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:20
2022-05-20T14:35
снг
в мире
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что страны СНГ будут так же слажено работать по приоритетным направлениям в условиях западных санкций в отношении РФ и Белоруссии, как это было в случае с борьбой с коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в пятницу."Ярким примером нашего конструктивного взаимодействия стала совместная борьба с коронавирусом и его последствиями. Мы рассчитываем, что будем так же слаженно работать и по другим приоритетным направлениям. В нынешних условиях особую актуальность приобретает координация действий стран-участниц СНГ в условиях беспрецедентных санкций, введённых в отношении России и Белоруссии", - сказал Мишустин.
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снг, в мире, россия, михаил мишустин
14:20 20.05.2022 (обновлено: 14:35 20.05.2022)
 
Мишустин выразил надежду на продолжение слаженной работы СНГ

Мишустин надеется, что под санкциями СНГ будет работать так же слаженно, как в пандемию

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что страны СНГ будут так же слажено работать по приоритетным направлениям в условиях западных санкций в отношении РФ и Белоруссии, как это было в случае с борьбой с коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в пятницу.
"Ярким примером нашего конструктивного взаимодействия стала совместная борьба с коронавирусом и его последствиями. Мы рассчитываем, что будем так же слаженно работать и по другим приоритетным направлениям. В нынешних условиях особую актуальность приобретает координация действий стран-участниц СНГ в условиях беспрецедентных санкций, введённых в отношении России и Белоруссии", - сказал Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования перед началом встречи лидеров государств - членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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