https://ria.ru/20220520/sng-1789727329.html
Мишустин выразил надежду на продолжение слаженной работы СНГ
Мишустин выразил надежду на продолжение слаженной работы СНГ - РИА Новости, 20.05.2022
Мишустин выразил надежду на продолжение слаженной работы СНГ
Россия рассчитывает, что страны СНГ будут так же слажено работать по приоритетным направлениям в условиях западных санкций в отношении РФ и Белоруссии, как это... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:20
2022-05-20T14:20
2022-05-20T14:35
снг
в мире
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что страны СНГ будут так же слажено работать по приоритетным направлениям в условиях западных санкций в отношении РФ и Белоруссии, как это было в случае с борьбой с коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в пятницу."Ярким примером нашего конструктивного взаимодействия стала совместная борьба с коронавирусом и его последствиями. Мы рассчитываем, что будем так же слаженно работать и по другим приоритетным направлениям. В нынешних условиях особую актуальность приобретает координация действий стран-участниц СНГ в условиях беспрецедентных санкций, введённых в отношении России и Белоруссии", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220516/sng-1788810991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, в мире, россия, михаил мишустин
14:20 20.05.2022 (обновлено: 14:35 20.05.2022)
Мишустин выразил надежду на продолжение слаженной работы СНГ
Мишустин надеется, что под санкциями СНГ будет работать так же слаженно, как в пандемию