https://ria.ru/20220520/sng-1789727329.html

Мишустин выразил надежду на продолжение слаженной работы СНГ

Мишустин выразил надежду на продолжение слаженной работы СНГ - РИА Новости, 20.05.2022

Мишустин выразил надежду на продолжение слаженной работы СНГ

Россия рассчитывает, что страны СНГ будут так же слажено работать по приоритетным направлениям в условиях западных санкций в отношении РФ и Белоруссии, как это... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:20

2022-05-20T14:20

2022-05-20T14:35

снг

в мире

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что страны СНГ будут так же слажено работать по приоритетным направлениям в условиях западных санкций в отношении РФ и Белоруссии, как это было в случае с борьбой с коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в пятницу."Ярким примером нашего конструктивного взаимодействия стала совместная борьба с коронавирусом и его последствиями. Мы рассчитываем, что будем так же слаженно работать и по другим приоритетным направлениям. В нынешних условиях особую актуальность приобретает координация действий стран-участниц СНГ в условиях беспрецедентных санкций, введённых в отношении России и Белоруссии", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220516/sng-1788810991.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

снг, в мире, россия, михаил мишустин