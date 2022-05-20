https://ria.ru/20220520/sluzhba-1789821370.html

Минтруд утвердил перечень профессий для альтернативной гражданской службы

Минтруд утвердил перечень профессий для альтернативной гражданской службы - РИА Новости, 20.05.2022

Минтруд утвердил перечень профессий для альтернативной гражданской службы

Министерство труда и социальной защиты России утвердило перечень профессий для альтернативной гражданской службы на 2022 год, он включает 126 позиций, следует... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T19:08

2022-05-20T19:08

2022-05-20T19:08

общество

армия

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты России утвердило перечень профессий для альтернативной гражданской службы на 2022 год, он включает 126 позиций, следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить: перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу", - говорится в документе.Согласно приказу, речь идет о 126 профессиях. Ранее сообщалось, что перечень 2022 года пополнился 30 должностями служащих, в том числе позициями агрохимика, артиста оркестра духового, народных инструментов, эстрадно-симфонического, воспитателя общежития, врача-кардиоревматолога, врача-педиатра, звукорежиссера, зубного врача, концертмейстера, эпидемиолога и другими.Помимо этого, добавились 11 профессий рабочих: курьер, мойщик-уборщик подвижного состава, обувщик по ремонту обуви, оператор котельной, пожарный, помощник воспитателя, рабочий по благоустройству населенных пунктов, разнорабочий, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, стеклопротирщик, столяр.

https://ria.ru/20220520/gosduma-1789668032.html

https://ria.ru/20220519/posobie-1789541684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, армия, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)