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Минтруд утвердил перечень профессий для альтернативной гражданской службы - РИА Новости, 20.05.2022
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Минтруд утвердил перечень профессий для альтернативной гражданской службы
Минтруд утвердил перечень профессий для альтернативной гражданской службы - РИА Новости, 20.05.2022
Минтруд утвердил перечень профессий для альтернативной гражданской службы
Министерство труда и социальной защиты России утвердило перечень профессий для альтернативной гражданской службы на 2022 год, он включает 126 позиций, следует... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T19:08
2022-05-20T19:08
общество
армия
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты России утвердило перечень профессий для альтернативной гражданской службы на 2022 год, он включает 126 позиций, следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить: перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу", - говорится в документе.Согласно приказу, речь идет о 126 профессиях. Ранее сообщалось, что перечень 2022 года пополнился 30 должностями служащих, в том числе позициями агрохимика, артиста оркестра духового, народных инструментов, эстрадно-симфонического, воспитателя общежития, врача-кардиоревматолога, врача-педиатра, звукорежиссера, зубного врача, концертмейстера, эпидемиолога и другими.Помимо этого, добавились 11 профессий рабочих: курьер, мойщик-уборщик подвижного состава, обувщик по ремонту обуви, оператор котельной, пожарный, помощник воспитателя, рабочий по благоустройству населенных пунктов, разнорабочий, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, стеклопротирщик, столяр.
https://ria.ru/20220520/gosduma-1789668032.html
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общество, армия, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
19:08 20.05.2022
 
Минтруд утвердил перечень профессий для альтернативной гражданской службы

Минтруд утвердил перечень профессий для альтернативной гражданской службы на 2022 год

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты России утвердило перечень профессий для альтернативной гражданской службы на 2022 год, он включает 126 позиций, следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить: перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу", - говорится в документе.
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Согласно приказу, речь идет о 126 профессиях. Ранее сообщалось, что перечень 2022 года пополнился 30 должностями служащих, в том числе позициями агрохимика, артиста оркестра духового, народных инструментов, эстрадно-симфонического, воспитателя общежития, врача-кардиоревматолога, врача-педиатра, звукорежиссера, зубного врача, концертмейстера, эпидемиолога и другими.
Помимо этого, добавились 11 профессий рабочих: курьер, мойщик-уборщик подвижного состава, обувщик по ремонту обуви, оператор котельной, пожарный, помощник воспитателя, рабочий по благоустройству населенных пунктов, разнорабочий, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, стеклопротирщик, столяр.
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