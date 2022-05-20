https://ria.ru/20220520/sluzhba-1789703582.html

В Кремле не ответили на вопрос о возрастном пределе для контрактной службы

В Кремле не ответили на вопрос о возрастном пределе для контрактной службы - РИА Новости, 20.05.2022

В Кремле не ответили на вопрос о возрастном пределе для контрактной службы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:13

2022-05-20T13:13

2022-05-20T13:13

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общество

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дмитрий песков

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы, так как не знаком с проектом.Ранее в пятницу сообщалось, что депутаты от фракции "Единая Россия" Андрей Картаполов и Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы."Я не могу ничего сказать, я не знаком с этим законопроектом", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220520/gosduma-1789668032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, госдума рф, единая россия, андрей картаполов, андрей красов, дмитрий песков