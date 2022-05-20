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В Кремле не ответили на вопрос о возрастном пределе для контрактной службы - РИА Новости, 20.05.2022
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В Кремле не ответили на вопрос о возрастном пределе для контрактной службы
В Кремле не ответили на вопрос о возрастном пределе для контрактной службы - РИА Новости, 20.05.2022
В Кремле не ответили на вопрос о возрастном пределе для контрактной службы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:13
2022-05-20T13:13
россия
общество
госдума рф
единая россия
андрей картаполов
андрей красов
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы, так как не знаком с проектом.Ранее в пятницу сообщалось, что депутаты от фракции "Единая Россия" Андрей Картаполов и Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы."Я не могу ничего сказать, я не знаком с этим законопроектом", - сказал Песков журналистам.
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россия, общество, госдума рф, единая россия, андрей картаполов, андрей красов, дмитрий песков
13:13 20.05.2022
 
В Кремле не ответили на вопрос о возрастном пределе для контрактной службы

В Кремле не прокомментировали законопроект о возрастном пределе для контрактной службы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы, так как не знаком с проектом.
Ранее в пятницу сообщалось, что депутаты от фракции "Единая Россия" Андрей Картаполов и Андрей Красов внесли в Госдуму законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы.
"Я не могу ничего сказать, я не знаком с этим законопроектом", - сказал Песков журналистам.
Здание Государственной думы на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 11:06
В ГД внесли проект об отмене возрастного предела для службы по контракту
 
РоссияОбществоГосдума РФЕдиная РоссияАндрей КартаполовАндрей КрасовДмитрий Песков
 
 
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