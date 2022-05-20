https://ria.ru/20220520/slovakiya-1789808723.html

Россия выразила надежду на расследование осквернения мемориалов в Словакии

Россия выразила надежду на расследование осквернения мемориалов в Словакии - РИА Новости, 20.05.2022

Россия выразила надежду на расследование осквернения мемориалов в Словакии

Россия рассчитывает, что Братислава проведет расследование в связи с осквернением мемориалов советским воинам в Словакии, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T18:20

2022-05-20T18:20

2022-05-20T18:44

словакия

россия

в мире

великая отечественная война (1941-1945)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Братислава проведет расследование в связи с осквернением мемориалов советским воинам в Словакии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.На прошлой неделе в городе Пиештяны неизвестные нанесли символ "Волчий крюк", являющийся эмблемой украинского националистического полка "Азов" (против его бойцов в РФ заведено уголовно дело), на памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Словакии от немецко-фашистских захватчиков."Однозначно расцениваем эти акты вандализма как противоправные и аморальные, оскорбляющие память не только советских воинов, но и словацких партизан – участников антифашистского сопротивления, всех, кто сражался с нацизмом. Исходим из того, что власти Словакии проведут тщательное расследование и виновные понесут заслуженное наказание", - сказала Захарова.По ее словам, надругательства над воинскими мемориалами в Словакии являются следствием развернутой в стране разнузданной русофобской кампании. "В Братиславе пытаются игнорировать и замолчать тот факт, что подавляющее большинство словацких граждан чтит память советских воинов, павших в борьбе с нацизмом", - добавила она."Призываем словацкую сторону к строгому соблюдению обязательств, вытекающих из Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Словацкой Республикой от 1993 года и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны от 1995 года", - заключила дипломат.

https://ria.ru/20220519/pamyatniki-1789475778.html

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Кирилл Волков

словакия, россия, в мире, великая отечественная война (1941-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова