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Россия выразила надежду на расследование осквернения мемориалов в Словакии - РИА Новости, 20.05.2022
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Россия выразила надежду на расследование осквернения мемориалов в Словакии
Россия выразила надежду на расследование осквернения мемориалов в Словакии - РИА Новости, 20.05.2022
Россия выразила надежду на расследование осквернения мемориалов в Словакии
Россия рассчитывает, что Братислава проведет расследование в связи с осквернением мемориалов советским воинам в Словакии, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:20
2022-05-20T18:44
словакия
россия
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Братислава проведет расследование в связи с осквернением мемориалов советским воинам в Словакии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.На прошлой неделе в городе Пиештяны неизвестные нанесли символ "Волчий крюк", являющийся эмблемой украинского националистического полка "Азов" (против его бойцов в РФ заведено уголовно дело), на памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Словакии от немецко-фашистских захватчиков."Однозначно расцениваем эти акты вандализма как противоправные и аморальные, оскорбляющие память не только советских воинов, но и словацких партизан – участников антифашистского сопротивления, всех, кто сражался с нацизмом. Исходим из того, что власти Словакии проведут тщательное расследование и виновные понесут заслуженное наказание", - сказала Захарова.По ее словам, надругательства над воинскими мемориалами в Словакии являются следствием развернутой в стране разнузданной русофобской кампании. "В Братиславе пытаются игнорировать и замолчать тот факт, что подавляющее большинство словацких граждан чтит память советских воинов, павших в борьбе с нацизмом", - добавила она."Призываем словацкую сторону к строгому соблюдению обязательств, вытекающих из Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Словацкой Республикой от 1993 года и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны от 1995 года", - заключила дипломат.
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словакия, россия, в мире, великая отечественная война (1941-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
18:20 20.05.2022 (обновлено: 18:44 20.05.2022)
 
Россия выразила надежду на расследование осквернения мемориалов в Словакии

МИД России выразил надежду на расследование осквернения советских мемориалов в Словакии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Братислава проведет расследование в связи с осквернением мемориалов советским воинам в Словакии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.
На прошлой неделе в городе Пиештяны неизвестные нанесли символ "Волчий крюк", являющийся эмблемой украинского националистического полка "Азов" (против его бойцов в РФ заведено уголовно дело), на памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Словакии от немецко-фашистских захватчиков.
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"Однозначно расцениваем эти акты вандализма как противоправные и аморальные, оскорбляющие память не только советских воинов, но и словацких партизан – участников антифашистского сопротивления, всех, кто сражался с нацизмом. Исходим из того, что власти Словакии проведут тщательное расследование и виновные понесут заслуженное наказание", - сказала Захарова.
По ее словам, надругательства над воинскими мемориалами в Словакии являются следствием развернутой в стране разнузданной русофобской кампании. "В Братиславе пытаются игнорировать и замолчать тот факт, что подавляющее большинство словацких граждан чтит память советских воинов, павших в борьбе с нацизмом", - добавила она.
"Призываем словацкую сторону к строгому соблюдению обязательств, вытекающих из Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Словацкой Республикой от 1993 года и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны от 1995 года", - заключила дипломат.
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СловакияРоссияВ миреВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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