https://ria.ru/20220520/slovakiya-1789808723.html
Россия выразила надежду на расследование осквернения мемориалов в Словакии
Россия выразила надежду на расследование осквернения мемориалов в Словакии - РИА Новости, 20.05.2022
Россия выразила надежду на расследование осквернения мемориалов в Словакии
Россия рассчитывает, что Братислава проведет расследование в связи с осквернением мемориалов советским воинам в Словакии, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:20
2022-05-20T18:20
2022-05-20T18:44
словакия
россия
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Братислава проведет расследование в связи с осквернением мемориалов советским воинам в Словакии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.На прошлой неделе в городе Пиештяны неизвестные нанесли символ "Волчий крюк", являющийся эмблемой украинского националистического полка "Азов" (против его бойцов в РФ заведено уголовно дело), на памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Словакии от немецко-фашистских захватчиков."Однозначно расцениваем эти акты вандализма как противоправные и аморальные, оскорбляющие память не только советских воинов, но и словацких партизан – участников антифашистского сопротивления, всех, кто сражался с нацизмом. Исходим из того, что власти Словакии проведут тщательное расследование и виновные понесут заслуженное наказание", - сказала Захарова.По ее словам, надругательства над воинскими мемориалами в Словакии являются следствием развернутой в стране разнузданной русофобской кампании. "В Братиславе пытаются игнорировать и замолчать тот факт, что подавляющее большинство словацких граждан чтит память советских воинов, павших в борьбе с нацизмом", - добавила она."Призываем словацкую сторону к строгому соблюдению обязательств, вытекающих из Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Словацкой Республикой от 1993 года и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны от 1995 года", - заключила дипломат.
https://ria.ru/20220519/pamyatniki-1789475778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, россия, в мире, великая отечественная война (1941-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
18:20 20.05.2022 (обновлено: 18:44 20.05.2022)
Россия выразила надежду на расследование осквернения мемориалов в Словакии
МИД России выразил надежду на расследование осквернения советских мемориалов в Словакии
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Братислава проведет расследование в связи с осквернением мемориалов советским воинам в Словакии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.
На прошлой неделе в городе Пиештяны неизвестные нанесли символ "Волчий крюк", являющийся эмблемой украинского националистического полка "Азов" (против его бойцов в РФ
заведено уголовно дело), на памятник советским солдатам, погибшим при освобождении Словакии
от немецко-фашистских захватчиков.
"Однозначно расцениваем эти акты вандализма как противоправные и аморальные, оскорбляющие память не только советских воинов, но и словацких партизан – участников антифашистского сопротивления, всех, кто сражался с нацизмом. Исходим из того, что власти Словакии проведут тщательное расследование и виновные понесут заслуженное наказание", - сказала Захарова.
По ее словам, надругательства над воинскими мемориалами в Словакии являются следствием развернутой в стране разнузданной русофобской кампании. "В Братиславе
пытаются игнорировать и замолчать тот факт, что подавляющее большинство словацких граждан чтит память советских воинов, павших в борьбе с нацизмом", - добавила она.
"Призываем словацкую сторону к строгому соблюдению обязательств, вытекающих из Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Словацкой Республикой от 1993 года и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны от 1995 года", - заключила дипломат.