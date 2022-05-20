https://ria.ru/20220520/siriya-1789815127.html
Полянский обвинил США в создании голода в Сирии
Полянский обвинил США в создании голода в Сирии - РИА Новости, 20.05.2022
Полянский обвинил США в создании голода в Сирии
США в ручном режиме создают голод в Сирии, не допуская сирийцев к сельскохозяйственным полям, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:45
2022-05-20T18:45
2022-05-20T18:45
война в сирии
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сирия
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дмитрий полянский
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ООН, 20 мая – РИА Новости. США в ручном режиме создают голод в Сирии, не допуская сирийцев к сельскохозяйственным полям, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Он указал, что ООН пытается обходить стороной проблему разрушительного влияния односторонних санкций ЕС и США на экономику Сирии. "В итоге в заложниках остаются простые сирийцы, лишенные доступа не только к своим нефтяным ресурсам, но и к сельскохозяйственным полям, некогда кормившим весь регион. Оккупирующий эти сирийские земли Вашингтон, по сути, в ручном режиме уже продолжительное время намеренно создает голод в некогда самодостаточной с продовольственной точки зрения стране", - сказал Полянский.По его словам, выпущенная 12 мая генеральная лицензия № 22 Казначейства США, "обеспечивающая отныне доступ северо-западных и северо-восточных регионов Сирии к частным инвестициям из-за рубежа, по факту, легализует для Вашингтона воровство сирийского зерна из Заевфратья"."Сожалеем, что у руководства ООН за все это время не нашлось возможности соответствующим образом прокомментировать такую незаконную деятельность США в Сирии", - добавил он.
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, оон, россия, дмитрий полянский
Полянский обвинил США в создании голода в Сирии
Полянский: США не допускают сирийцев на поля и в ручном режиме создают в стране голод
ООН, 20 мая – РИА Новости. США в ручном режиме создают голод в Сирии, не допуская сирийцев к сельскохозяйственным полям, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Он указал, что ООН
пытается обходить стороной проблему разрушительного влияния односторонних санкций ЕС
и США
на экономику Сирии
. "В итоге в заложниках остаются простые сирийцы, лишенные доступа не только к своим нефтяным ресурсам, но и к сельскохозяйственным полям, некогда кормившим весь регион. Оккупирующий эти сирийские земли Вашингтон
, по сути, в ручном режиме уже продолжительное время намеренно создает голод в некогда самодостаточной с продовольственной точки зрения стране", - сказал Полянский.
По его словам, выпущенная 12 мая генеральная лицензия № 22 Казначейства США, "обеспечивающая отныне доступ северо-западных и северо-восточных регионов Сирии к частным инвестициям из-за рубежа, по факту, легализует для Вашингтона воровство сирийского зерна из Заевфратья".
"Сожалеем, что у руководства ООН за все это время не нашлось возможности соответствующим образом прокомментировать такую незаконную деятельность США в Сирии", - добавил он.