https://ria.ru/20220520/siriya-1789815127.html

Полянский обвинил США в создании голода в Сирии

Полянский обвинил США в создании голода в Сирии - РИА Новости, 20.05.2022

Полянский обвинил США в создании голода в Сирии

США в ручном режиме создают голод в Сирии, не допуская сирийцев к сельскохозяйственным полям, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T18:45

2022-05-20T18:45

2022-05-20T18:45

война в сирии

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ООН, 20 мая – РИА Новости. США в ручном режиме создают голод в Сирии, не допуская сирийцев к сельскохозяйственным полям, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Он указал, что ООН пытается обходить стороной проблему разрушительного влияния односторонних санкций ЕС и США на экономику Сирии. "В итоге в заложниках остаются простые сирийцы, лишенные доступа не только к своим нефтяным ресурсам, но и к сельскохозяйственным полям, некогда кормившим весь регион. Оккупирующий эти сирийские земли Вашингтон, по сути, в ручном режиме уже продолжительное время намеренно создает голод в некогда самодостаточной с продовольственной точки зрения стране", - сказал Полянский.По его словам, выпущенная 12 мая генеральная лицензия № 22 Казначейства США, "обеспечивающая отныне доступ северо-западных и северо-восточных регионов Сирии к частным инвестициям из-за рубежа, по факту, легализует для Вашингтона воровство сирийского зерна из Заевфратья"."Сожалеем, что у руководства ООН за все это время не нашлось возможности соответствующим образом прокомментировать такую незаконную деятельность США в Сирии", - добавил он.

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, сирия, оон, россия, дмитрий полянский