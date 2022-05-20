https://ria.ru/20220520/simptom-1789783137.html

Врач назвал ранний симптом оспы обезьян

Врач назвал ранний симптом оспы обезьян - РИА Новости, 20.05.2022

Врач назвал ранний симптом оспы обезьян

При заражении оспой обезьян в первую очередь стоит осмотреть тело на наличие высыпаний, заявила главный медицинский консультант британского Агентства по... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T17:05

2022-05-20T17:05

2022-05-20T18:43

здоровье - общество

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в мире

оспа обезьян

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. При заражении оспой обезьян в первую очередь стоит осмотреть тело на наличие высыпаний, заявила главный медицинский консультант британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Сьюзан Хопкинс. Ее слова опубликованы на государственном сайте."Поскольку вирус распространяется при тесном контакте, мы призываем всех обращать внимание на любые необычные высыпания или повреждения на коже", — сказала специалист.Она также посоветовала при первых же опасениях незамедлительно звонить врачу. При этом следует заранее оповещать медицинские учреждения о посещении и до осмотра доктора избегать близких контактов с другими людьми.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Специалистами подчеркивается, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.Болезнь выявлена уже в нескольких странах, в том числе Британии, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.В пятницу Всемирная организация здравоохранения созвала чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки заболевания.

https://ria.ru/20220520/ospa-1789773500.html

https://ria.ru/20220520/ospa-1789740106.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

здоровье - общество, великобритания, в мире, оспа обезьян