https://ria.ru/20220520/shoygu-1789847374.html
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Мариуполя
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Мариуполя - РИА Новости, 20.05.2022
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Мариуполя
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории "Азовстали" и Мариуполя от... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T21:48
2022-05-20T21:48
2022-05-20T21:57
мариуполь
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории "Азовстали" и Мариуполя от украинских боевиков, сообщили в военном ведомстве.С понедельника, 16 мая, в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2 439 неонацистов из "Азова" и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода, отметили в Минобороны.Сегодня сдалась в плен последняя группа из 531-го боевика.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/azovstal-1789847272.html
мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мариуполь
21:48 20.05.2022 (обновлено: 21:57 20.05.2022)
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Мариуполя
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Мариуполя
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории "Азовстали" и Мариуполя от украинских боевиков, сообщили в военном ведомстве.
С понедельника, 16 мая, в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2 439 неонацистов из "Азова" и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода, отметили в Минобороны.
Сегодня сдалась в плен последняя группа из 531-го боевика.
Россия
24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.