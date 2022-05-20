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Шойгу доложил Путину о полном освобождении Мариуполя - РИА Новости, 20.05.2022
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Шойгу доложил Путину о полном освобождении Мариуполя
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Мариуполя - РИА Новости, 20.05.2022
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Мариуполя
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории "Азовстали" и Мариуполя от... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T21:48
2022-05-20T21:57
мариуполь
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории "Азовстали" и Мариуполя от украинских боевиков, сообщили в военном ведомстве.С понедельника, 16 мая, в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2 439 неонацистов из "Азова" и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода, отметили в Минобороны.Сегодня сдалась в плен последняя группа из 531-го боевика.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220520/azovstal-1789847272.html
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мариуполь
21:48 20.05.2022 (обновлено: 21:57 20.05.2022)
 
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Мариуполя

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Мариуполя

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении территории "Азовстали" и Мариуполя от украинских боевиков, сообщили в военном ведомстве.
С понедельника, 16 мая, в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2 439 неонацистов из "Азова" и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода, отметили в Минобороны.
Сегодня сдалась в плен последняя группа из 531-го боевика.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Выход последних украинских боевиков с «Азовстали» - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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